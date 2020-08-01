Прогноз, расписание и результаты заключительного тура чемпионата Италии

Все о поединках 38 тура чемпионата Италии - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Италии по футболу пройдут поединки 38-го тура Серии А. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее стали известны подробности интереса итальянских клубов к чемпиону мира из "Динамо".

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Суббота, 1 августа

19:00 "Брешия" – "Сампдория" – Футбол 1

Букмекеры: 4.75 – 4.10 – 1.65

21:45 "Аталанта" – "Интер" – Футбол 1

Букмекеры: 2.45 – 3.70 – 2.60

21:45 "Милан" – "Кальяри"

Букмекеры: 1.28 – 6.25 – 8.50

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21:45 "Наполи" – "Лацио" – Футбол 3

Букмекеры: 2.45 – 3.70 – 2.65

21:45 "Ювентус" – "Рома" – Футбол 2

Букмекеры: 2.20 – 3.90 – 2.85

Воскресенье, 2 августа

19:00 СПАЛ – "Фиорентина" – Футбол 1

Букмекеры: 6.50 – 5.25 – 1.40

21:45 "Болонья" – "Торино"

Букмекеры: 2.00 – 4.10 – 3.20

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21:45 "Дженоа" – "Верона" – Футбол 3

Букмекеры: 1.53 – 4.40 – 5.50

21:45 "Лечче" – "Парма" – Футбол 2

Букмекеры: 1.53 – 4.40 – 5.50

21:45 "Сассуоло" – "Удинезе"

Букмекеры: 1.91 – 4.10 – 3.40

Все матчи чемпионата Италии можно смотреть на сайте Oll.tv (в подписке)

Турнирная таблица:

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