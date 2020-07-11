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Прогноз, расписание, трансляции и результаты 35-го тура чемпионата Англии

11 июля, 12:28

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Команды украинцев Андрея Ярмоленко и Александра Зинченко играют в субботу

В ближайшие три дня в чемпионате Англии проходят матчи 35-го тура Премьер-лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей и список трансляций (на украинском ТВ покажут восемь матчей из десяти), котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Кстати, в четверг Погба забил впервые в сезоне, а "МЮ" установил рекорд.

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Команды украинцев – "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко и "МанСити" Александра Зинченко – выходят на поле в субботу первым и последним запуском. Воскресенье украшает лондонское дерби "Тоттенхэма" и "Арсенала".

Суббота, 11 июля

14:30 "Норвич" – "Вест Хэм", ТВ: "Setanta Sports"
Букмекеры: 3.90 – 3.70 – 1.95

14:30 "Уотфорд" – "Ньюкасл"
Букмекеры: 1.90 – 3.55 – 4.50

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17:00 "Ливерпуль" – "Бернли", ТВ: "Setanta Sports"
Букмекеры: 1.25 – 6.40 – 12.50

19:30 "Шеффилд Юнайтед" – "Челси", ТВ: "Setanta Sports"
Букмекеры: 5.50 – 3.80 – 1.70

22:00 "Брайтон" – "Манчестер Сити", ТВ: "Setanta Sports"
Букмекеры: 11.00 – 6.10 – 1.30

Воскресенье, 12 июля

14:00 "Вулверхэмптон" – "Эвертон", ТВ: "Setanta Sports"
Букмекеры: 2.05 – 3.25 – 4.10

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16:15 "Астон Вилла" – "Кристал Пэлас"
Букмекеры: 2.35 – 3.35 – 3.25

18:30 "Тоттенхэм" – "Арсенал", ТВ: "Setanta Sports"
Букмекеры: 2.65 – 3.55 – 3.70

21:00 "Борнмут" – "Лестер", ТВ: "Setanta Sports"
Букмекеры: 5.10 – 3.85 – 1.70

Понедельник, 13 июля

22:00 "Манчестер Юнайтед" – "Саутгемптон", ТВ: "Setanta Sports"
Букмекеры: 1.35 – 5.40 – 9.80

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Матчи чемпионата Англии можно смотреть на сайте Oll.tv (в подписке).

Турнирная таблица

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Смотрите, как Андрей Ярмоленко забивал за "Вест Хэм" в чемпионате Англии

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