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Прогноз, расписание, трансляции и результаты 37-го тура чемпионата Англии

18 июля, 13:57

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Предпоследний тур Премьер-лиги растянулся на пять дней: с субботы до среды

Подходит к концу насыщенный марафон последних недель в чемпионате Англии. В субботу открывается 37-й тур – предпоследний в сезоне 2019/2020. А вчера "Вест Хэм" с Ярмоленко обыграл "Уотфорд" и спасся от вылета из Премьер-лиги.

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Этот тур получается довольно затяжным из-за полуфиналов Кубка Англии, которые играют в выходные – 18 и 19 июля. "Молотобойцы" Андрея Ярмоленко играют в среду в гостях у "МЮ", а "МанСити" Александра Зинченко – во вторник в Уотфорде. Важными в борьбе за места в еврокубках становятся встречи "Тоттенхэм" – "Лестер" (в воскресенье) и "Ливерпуль" – "Челси" (в среду). Ниже – расписание и трансляции поединков 37-го тура чемпионата Англии, а также котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

Суббота, 18 июля

19:30 "Норвич" – "Бернли"
Букмекеры: 3.30 – 3.50 – 2.25

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Воскресенье, 19 июля

16:00 "Борнмут" – "Саутгемптон", ТВ: "Setanta Sports"
Букмекеры: 2.40 – 3.75 – 2.80

18:00 "Тоттенхэм" – "Лестер", ТВ: "Setanta Sports"
Букмекеры: 2.30 – 3.55 – 3.05

Понедельник, 20 июля

20:00 "Шеффилд Юнайтед" – "Эвертон", ТВ: "Setanta Sports"
Букмекеры: 2.15 – 3.35 – 3.55

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20:00 "Брайтон" – "Ньюкасл"
Букмекеры: 1.95 – 3.50 – 4.30

22:15 "Вулверхэмптон" – "Кристал Пэлас", ТВ: "Setanta Sports"
Букмекеры: 1.50 – 3.95 – 8.10

Вторник, 21 июля

20:00 "Уотфорд" – "Манчестер Сити", ТВ: "Setanta Sports"
Букмекеры: 8.80 – 5.90 – 1.32

22:15 "Астон Вилла" – "Арсенал", ТВ: "Setanta Sports"
Букмекеры: 3.55 – 3.75 – 2.00

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Среда, 22 июля

20:00 "Манчестер Юнайтед" – "Вест Хэм", ТВ: "Setanta Sports"
Букмекеры: 1.30 – 6.10 – 9.90

22:15 "Ливерпуль" – "Челси", ТВ: "Setanta Sports"
Букмекеры: 2.00 – 3.70 – 3.45

Матчи чемпионата Англии можно смотреть на Oll.tv

Турнирная таблица

Читайте также: Поль Погба стал таксистом на клубной базе "Манчестер Юнайтед".

Смотрите, как "Манчестер Сити" и "Лестер" сражались в чемпионате Англии

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