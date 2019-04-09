Прогноз Воронина: "Ливерпуль" обыграет "Порту" – 2:1

Бывший игрок английского клуба поделился ожиданиями от противостояния в Лиге чемпионов

"Ливерпуль" готовится к матчу. Фото: AFP

Прогноз Воронина: "Ливерпуль" обыграет "Порту" – 2:1 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c8c/4f5/5cac8c4f578bb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c8c/4f5/5cac8c4f578bb.jpg 2019-04-09T15:13:19+03:00 Футбол Бывший игрок английского клуба поделился ожиданиями от противостояния в Лиге чемпионов

Бывший нападающий "Ливерпуля" и сборной Украины Андрей Воронин поделился ожиданиями от первого матча команды с "Порту" в четвертьфинале Лиги чемпионов. Поединок состоится сегодня на "Энфилде". Начало в 22:00. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" – "Порту".

"Ливерпуль" – явный фаворит. Во-первых, они в чемпионате хорошо играют, во-вторых, в том году они были финалистами Лиги чемпионов. Но на бумаге это одно, а на футбольном поле совершенно другое. В Португалии же всегда тяжело играть, сам играл там, плюс в "Порту" очень много хороших футболистов. Игра сто процентов будет нелегкая, но я поставлю на "Ливерпуль", потому что я болею за эту команду. Хотелось бы вновь увидеть их в финале. В том году "Порту" проиграл "Ливерпулю" - 0:5, поэтому португальцы будут еще злее. Не думаю, что в этом году будет так легко, разгрома не жду. Счет? "Ливерпуль" выиграет – 2:1", – сказал Воронин.

"Ливерпуль" – безоговорочный фаворит сегодняшнего матча. На его победу установлен коэффициент 1.26, на победу "Порту" – 11.00, на ничью – 6.00. То есть вероятность выигрыша "Ливерпуля" в поединке на "Энфилде" оценивается в 75 процентов, а выигрыша "Порту" – всего лишь в 9 процентов. Естественно, что и выход в полуфинал по сумме двух встреч прочат английской команде – 1.20 (78 процентов) против 4.33 на португальских "драконов" (22 процента).

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