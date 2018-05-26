Прогнозы на финал Лиги чемпионов: от 4:1 от Дель Боске до 3:3 от Кличко

В субботу в финале Лиги чемпионов состоится матч "Реал" – "Ливерпуль". Эксперты букмекерских контор считают фаворитом финала Лиги чемпионов команду Зинедина Зидана. Так, коэффициент на победу "Реала" в основное время составляет 2.15, тогда как на победу "Ливерпуля" он равен 3.25, а на ничью – 3.85. Котировки на завоевание трофея с учетом возможного дополнительного времени и пенальти: 1.65 – 2.35 в пользу испанского клуба. Смотреть онлайн "Реал" – "Ливерпуль" можно на нашем сайте в виде текстовой трансляции с фото и видео-повторами. Что думают о поединке звезды спорта?

Бывший футболист и тренер "Реала" Висенте Дель Боске считает, что мадридская команда обыграет "Ливерпуль": "У "Реала" отличная команда. Это сильнейший клуб Европы в данный момент, но это надо доказать в субботу вечером. Думаю, "Реал" выиграет со счетом 4:1".

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Джейми Реднапп сделал свой прогноз на финальный матч ЛЧ: "Меня совсем не удивит, если "Ливерпуль" разгромит "Реал". У мерсисайдцев сумасшедшее нападение, а "Реал" далеко не безгрешен в обороне".

Экс-капитан киевского "Динамо" и сборной Украины, тренер украинской "молодежки" Александр Головко: "По опыту и классу игроков "Реал" выглядит фаворитом. Если мадридцы не совершат особых, нехарактерных им ошибок, то должны выиграть трофей. Как правило, в финале решающим фактором является именно опыт. Ну и фарт, конечно. Думаю, в целом преимущество будет на стороне "Реала", однако, уверен, игра совершенно точно не будет закрытой, ведь встречаются две прекрасные атакующие команды".

Обладатель Кубка Кубков 1986 года Александр Заваров: "Меня порадовало, что в финал пробился "Ливерпуль", показавший в этом сезоне очень яркую, бойцовскую, открытую игру. Конечно, по всем раскладам фаворитом является "Реал". Но я уверен, что англичане могут преподнести сюрприз. Буду болеть за "Ливерпуль". Хотелось бы увидеть дополнительное время и серию пенальти".

Стивен Джеррард, капитан "Ливерпуля", выигравший Лигу чемпионов в 2005 году: "Думаю, у нас очень хорошие шансы. Не сказал бы, что в этом финале мы будем аутсайдерами. Вместе с тем, наверное, "Ливерпуль" не будет против такого статуса. Так можно снять лишнее напряжение".

Кенни Далглиш, трехкратный обладатель Кубка чемпионов в составе "Ливерпуля": "Считаю, что когда финал состоит из одного матча, то у любой команды есть хорошие шансы на победу. "Реал" далеко не новичок, они пытаются выиграть турнир в 13-й раз. У них аура победителей, но ты играешь не против ауры".

Хенрик Ларссон, победитель Лиги чемпионов в составе "Барселоны": "Ливерпуль" – "Реал" 3:1".

Луис Гарсия, победитель Лиги чемпионов 2005 года в составе "Ливерпуля": "Просто "Ливерпулю" не будет, ведь обыграть "Реал" всегда крайне сложно. Но я верю в команду и ставлю на счет 2:1 в нашу пользу"

Стив Макманаман, бывший полузащитник "Ливерпуля" и "Реала": "Ливерпуль" выглядит сильнее и быстрее. Думаю, он и выиграет в очень результативном матче".

Ежи Дудек, победитель Лиги чемпионов 2005 года в составе "Ливерпуля": "Будет ничья 2:2, затем "Ливерпуль" выиграет по пенальти".

Райан Гиггз, победитель Лиги чемпионов 1999 и 2008 годов в составе "Манчестер Юнайтед": "Наверное, "Реал". Они опытнее, у них получше футболисты. Успехи "Ливерпуля" в этом сезоне во многом связаны с удачной игрой на "Энфилде".

Виталий Кличко, мэр Киева: "Будет ничья 3:3. По крайней мере, насладимся голами".

Майкл Оуэн, бывший форвард "Ливерпуля" и "Реала": "Очень сложно давать прогноз. Наверное, люди считают фаворитом "Реал", но я убежден, что тут 50 на 50".

Марко Матерацци, победитель Лиги чемпионов 2010 года в составе "Интернационале": "Реал" выиграет 3:1"

Список трансляций финала Лиги чемпионов на ТВ и в интернете: полная информация о том, где посмотреть матч "Реал" – "Ливерпуль" 26 мая.

