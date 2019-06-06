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Прогроз букмекеров на матч Украина – Сербия: матч равный

6 июня, 15:56

Аналитики букмекерских контор считают поединок во Львове очень конкурентным, Украина – небольшой фаворит

Сборная Украины - небольшой фаворит встречи с Сербией
Сборная Украины - небольшой фаворит встречи с Сербией. Фото: ФФУ

В пятницу национальная сборная Украины по футболу проведет матч третьего тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Команда Андрея Шевченко во Львове сыграет с Сербией, которую эксперты называют нашим главным конкурентом в борьбе за вторую строчку (первую прочат Португалии). Поединок на "Арене-Львов" начнется в 21:45, а мы проведем текстовый онлайн матча с видео повторами голов.

Украина – Сербия онлайн: матч квалификации Евро-2020

Эксперты букмекерских контор считают поединок практически равным, наша команда – небольшой фаворит. Так, коэффициент на победу сборной Украины равен 2.70, тогда как на победу Сербии или ничью можно сделать ставку с коэффициентом 3.00.

Также букмекеры считают, что в матче не будет забито большого количества голов. "Тотал" игры вместо стандартного "2,5 гола" изменен на "2 гола" с коэффициентами 1.87 на "меньше" и 2.00 на "больше".

Украина – Сербия: где смотреть онлайн матча

Обзор предыдущих матчей в группе

22.03. Португалия – Украина – 0:0

22.03. Люксембург – Литва – 2:1

25.03. Португалия – Сербия – 1:1

25.03. Люксембург – Украина – 1:2

Ранее мы писали, что Андрей Лунин произвел ВАУ-эффект на первой же тренировке в главной сборной Украины. Голкипер "Реала", прибывший в лагерь команды Андрея Шевченко прямиком с молодежного ЧМ-2019, "тащит" там просто невероятные мячи.

Как сообщалось, во время ужина сборной Украины Малиновский довел до экстаза Шевченко. Лидер "сине-желтых" перед матчем с Сербией проникновенно исполнил перед командой хит Фрэнка Синатры.

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Тег букмекеры, Сборная Украины, сборная Сербии, Евро-2020

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Сегодня|Спорт

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