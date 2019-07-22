Проиграли Малиновскому и призвали Соболя: представляем соперника "Динамо" в Лиге чемпионов

Бельгийский клуб летом заработал на продаже лидеров, но сохранили главную звезду

Лидер команды Ханс Ванакен. Фото: Getty Images

Сегодня состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Киевскому "Динамо" в соперники попался бельгийский "Брюгге". Год назад "черно-синие" попали в группу Лиги чемпионов напрямую в статусе чемпионов Бельгии. Тогда они оказались в квартете с "Боруссией", "Атлетико" и "Монако". Проиграли лишь дважды, но без шансов отпустили первых двух в плей-офф ЛЧ, зато опередили "монегасков" и попали в Лигу Европы. Там "Брюгге", обыграв "РБ Лейпциг" дома (2:1), было разгромлено в гостях (0:4). Во внутреннем чемпионате также не сложилось – будущий соперник "Динамо" проиграл чемпионство "Генку" Руслана Малиновского, уступив на два очка. Сезон был оценен как неудачный, что привело к отставке тренера Ивана Леко.

Чемпионский матч "Брюгге" – "Генк":

Тренер. Новому наставнику "Брюгге" Филиппу Клеману 45. Будучи футболистом, он провел в составе "черно-синих" 10 лет и более 350 матчей. Затем пять лет оставался в команде ассистентом при разных тренерах. Ждал, что его назначат главным, но в клубе считали Клемана недостаточно опытным для такой роли. А вот когда он, возглавляя "Генк", выиграл у "Брюгге" чемпионство, видимо, пересмотрели свое мнение и поспешили вернуть Филиппа домой.

Трансферы. Летом вице-чемпионы Бельгии потеряли нескольких важных футболистов, но неплохо заработали. За 24,5 млн евро в "Астон Виллу" перешел основной форвард Уэсли, забивший 13 голов и сделавший 7 ассистов. Еще 6 миллионов принес "Брюгге" трансфер ключевого центрбека Стефано Денсвила в "Болонью". Бесплатно покинул команду его коллега по амплуа Бенуа Пулен, который также провел немало матчей в основе. Но каждого из них "черно-синие" заменили молодыми африканцами, потратив деньги на усиление. 8 миллионов они выложили за 21-летнего нигерийского нападающего "Специи" Дэвида Окерке (10 голов в прошлом сезоне Серии Б). Еще 3 млн стоил им 18-летний ивуарийский центрбек "Хаммарби" Коссуну Одилон. Плюс за 2,5 млн купили у пражской "Славии" его соотечественника Симона Дели. Не забываем, что на правах аренды летом к "Брюгге" присоединился и украинец Эдуард Соболь. Интересно, что в прошлом году он уже противостоял "Динамо" в составе "Яблонца" в группе ЛЕ (2:2 и 0:1 для киевлян). Кстати, играет в этой команде Деннис Боннавентуре, который играя за "Зарю" забивал "Динамо" в двух матчах украинской Премьер-лиги.

Звезда. 26-летний центрхав Ханс Ванакен. Просто чудо, что бельгийцы смогли сохранить его летом. "Спартак" предлагал за него 12 млн евро. Ванакен – лучший бомбардир и лучший ассистент "Брюгге" в прошлом сезоне (14+17).

Свежее. В межсезонье "черно-синие" провели семь спаррингов: 5 побед (в том числе по пенальти над "Спортингом"), 1 ничья, 1 поражение. До первой встречи с "Динамо" 6-7 августа "Брюгге" сыграет два тура Лиги Жюпиле: против "Ваасланда-Беверенеа" (26.07, в гостях) и против "Сент-Трюйдена" (2.08, дома).

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