Сделать стартовой
25,82
28,98
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Проиграли Малиновскому и призвали Соболя: представляем соперника "Динамо" в Лиге чемпионов

22 июля, 16:48

Бельгийский клуб летом заработал на продаже лидеров, но сохранили главную звезду

Лидер команды Ханс Ванакен
Лидер команды Ханс Ванакен. Фото: Getty Images

Сегодня состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Киевскому "Динамо" в соперники попался бельгийский "Брюгге". Год назад "черно-синие" попали в группу Лиги чемпионов напрямую в статусе чемпионов Бельгии. Тогда они оказались в квартете с "Боруссией", "Атлетико" и "Монако". Проиграли лишь дважды, но без шансов отпустили первых двух в плей-офф ЛЧ, зато опередили "монегасков" и попали в Лигу Европы. Там "Брюгге", обыграв "РБ Лейпциг" дома (2:1), было разгромлено в гостях (0:4). Во внутреннем чемпионате также не сложилось – будущий соперник "Динамо" проиграл чемпионство "Генку" Руслана Малиновского, уступив на два очка. Сезон был оценен как неудачный, что привело к отставке тренера Ивана Леко.

Чемпионский матч "Брюгге" – "Генк":

Тренер. Новому наставнику "Брюгге" Филиппу Клеману 45. Будучи футболистом, он провел в составе "черно-синих" 10 лет и более 350 матчей. Затем пять лет оставался в команде ассистентом при разных тренерах. Ждал, что его назначат главным, но в клубе считали Клемана недостаточно опытным для такой роли. А вот когда он, возглавляя "Генк", выиграл у "Брюгге" чемпионство, видимо, пересмотрели свое мнение и поспешили вернуть Филиппа домой.

Трансферы. Летом вице-чемпионы Бельгии потеряли нескольких важных футболистов, но неплохо заработали. За 24,5 млн евро в "Астон Виллу" перешел основной форвард Уэсли, забивший 13 голов и сделавший 7 ассистов. Еще 6 миллионов принес "Брюгге" трансфер ключевого центрбека Стефано Денсвила в "Болонью". Бесплатно покинул команду его коллега по амплуа Бенуа Пулен, который также провел немало матчей в основе. Но каждого из них "черно-синие" заменили молодыми африканцами, потратив деньги на усиление. 8 миллионов они выложили за 21-летнего нигерийского нападающего "Специи" Дэвида Окерке (10 голов в прошлом сезоне Серии Б). Еще 3 млн стоил им 18-летний ивуарийский центрбек "Хаммарби" Коссуну Одилон. Плюс за 2,5 млн купили у пражской "Славии" его соотечественника Симона Дели. Не забываем, что на правах аренды летом к "Брюгге" присоединился и украинец Эдуард Соболь. Интересно, что в прошлом году он уже противостоял "Динамо" в составе "Яблонца" в группе ЛЕ (2:2 и 0:1 для киевлян). Кстати, играет в этой команде Деннис Боннавентуре, который играя за "Зарю" забивал "Динамо" в двух матчах украинской Премьер-лиги.  

Звезда. 26-летний центрхав Ханс Ванакен. Просто чудо, что бельгийцы смогли сохранить его летом. "Спартак" предлагал за него 12 млн евро. Ванакен – лучший бомбардир и лучший ассистент "Брюгге" в прошлом сезоне (14+17). 

Свежее. В межсезонье "черно-синие" провели семь спаррингов: 5 побед (в том числе по пенальти над "Спортингом"), 1 ничья, 1 поражение. До первой встречи с "Динамо" 6-7 августа "Брюгге" сыграет два тура Лиги Жюпиле: против "Ваасланда-Беверенеа" (26.07, в гостях) и против "Сент-Трюйдена" (2.08, дома).

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег футбол, Лига чемпионов, Динамо Киев, Эдуард Соболь, Брюгге

Вы сейчас просматриваете новость " Проиграли Малиновскому и призвали Соболя: представляем соперника "Динамо" в Лиге чемпионов". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Кирилл Круторогов

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полные результаты жеребьевки третьего квалифай-раунда Лиги чемпионов

Сегодня, 13:18

Команда Александра Хацкевича отправится в Бельгию

"Динамо" достался российский клуб в Лиге чемпионов, но УЕФА пришлось проводить жеребьевку заново

Сегодня, 13:18

Первый матч в квалификации Лиги чемпионов киевляне проведут на выезде, а ответный дома

"Динамо" – "Шахтер": онлайн матча за Суперкубок Украины

Сегодня, 11:35

Поединок сильнейших команд откроет новый сезон в чемпионате Украины

Уникумы в Европе: Суперкубок Украины выигрывали лишь два клуба

Сегодня, 11:11

У нас лишь "Шахтер" и "Динамо" брали трофей, а рекордсмен на континенте – Польша

Как "Динамо" уступило сельскому клубу перед матчем за Суперкубок Украины

Сегодня, 09:36

Подопечные Александра Хацкевича провели два спарринга за день, но ни одного не выиграли

"Заря" договорилась с "Динамо" об аренде нападающего

Сегодня, 09:34

Назарий Русин может перебраться в команду Скрипника

Удивительные свойства обычного дегтярного мыла

Почему снятся кошмары?

Механические или электронные: как выбрать тонометр?

Деле Алли возобновил отношения с бывшей подругой. Фото

9 простых способов показать свою любовь мужчине

Государство обманывает пенсионеров: эксперт раскрыла детали

Нацбанк начал ссориться с Минфином из-за политического доллара

Стало известно, сколько стоила свадьба Тодоренко и Топалова

Как бег влияет на работу мозга: улучшает память?

Нацбанк разрешил выводить доллар без ограничений

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Вчера, 19:56

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Встреча после нокаута: Беллью подкрался к Усику сзади

Вчера, 10:46

Британец, избитый украинцем в ноябре, подкараулил его за кулисами боксерского вечера в Лондоне

С яхты – в театр: Свитолина поразила своим вечерним платьем в Одессе

20 июля, 19:38

Украинская теннисистка и ее парень блеснули нарядами на церемонии закрытия Одесского кинофестиваля

Суперудар в супертяжелом весе: одноклубник Ломаченко выбил соперника за пределы ринга

20 июля, 19:07

Кассиус Чейни устроил форменное избиение своему соотечественнику – Жоэлю Коуди пришлось улететь на трибуны

Кубок Африки-2019: результаты всех матчей турнира

19 июля, 23:59

Чемпионом континента стала сборная Алжира, которая в финале обыграла Сенегал

На что способно обычное дегтярное мыло

6 самых важных продуктов для женского здоровья

MARUV впервые показала фигуру (фото)
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь