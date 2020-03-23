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Проклятье президентов "Реала": за последние три дня один умер от коронавируса, второй – в реанимации

23 марта, 20:35

Елена Павлова

Врачи мадридской клиники пока не дают никаких прогнозов

Бывший президент мадридского "Реала" Фернандо Мартин госпитализирован с симптомами коронавируса. Как сообщает Marca, 72-летний Мартин находится в реанимации в одной из больниц Мадрида. И это уже второй глава Королевского клуба, который стал жертвой пандемии. 21 марта от коронавируса умер экс-президент "Реала" Лоренсо Санс. 76-летний функционер в тяжелом состоянии попал в больницу 17 марта с подозрением на опасный недуг.

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Мартин был президентом "Реала" в 2006 году после отставки Флорентино Переса. Он занимал свою должность два месяца и уступил кресло Луису Гомесу Монтехано, который был временно исполняющим обязанности до выборов, выигранных Рамоном Кальдероном. Врачи не дают по Мартину никаких прогнозов.

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Ранее мы писали, чтофункционер бразильского клуба заразился коронавирусом: недавно он встречался с действующим президентом "Реала" Флорентино Пересом. Маурисио Гомес де Маттос попал в больницу с симптомами коронавируса.

Также мы сообщали, что новой жертвой коронавируса в Испании стал знаменитый футбольный вратарь.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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госпитализирован чемпионат Испании Реал Мадрид коронавирус президент клуба

Источник: Marca

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