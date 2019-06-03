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Проклятие снято: Украина впервые вышла в четвертьфинал молодежного чемпионата мира

3 июня, 20:20

Украинская молодежка разгромила дебютанта плей-офф и вышла на Колумбию

Украинцы впервые в истории вышли в четвертьфинал молодежного ЧМ
Украинцы впервые в истории вышли в четвертьфинал молодежного ЧМ. Фото: Getty Images

Молодежная сборная Украины обыграла Панаму в 1/8 финала чемпионата мира U-20 в Польше. Украинцы начали матч довольно активно и в середине первого тайма открыли счет в матче, а перед самым перерывом еще дважды поразили ворота соперников. Героями первого тайма стали нападающий Даниил Сикан, оформивший дубль, и центральный защитник Денис Попов, записавший на свой счет третий мяч на турнире.

Молодежный ЧМ-2019 по футболу: результаты, таблицы, расписание плей-офф

Сразу после перерыва Панама один гол отквитала, но развить успех им не позволили украинцы, а незадолго до финального свистка Булеца установил окончательный счет – 4:1.

Таким образом, украинцы сломали неприятную традицию и с четвертой попытки вышли в четвертьфинал молодежного чемпионата мира U-20. Трижды до этого украинская молодежка пыталась преодолеть стадию 1/8 финала, но неудачно: дважды на пути нашей команды становилась Нигерия, еще один раз – Сенегал.

В четвертьфинале мундиаля Украина сыграет с Колумбией, которая в 1/8 финала обыграла Новую Зеландию со счетом 2:1. На групповом этапе колумбийцы стали вторыми в квартете с Сенегалом, Польшей и Таити, одержав две победы при одном поражении, разница голов 8:2.

Украина U-20 – Панама U-20 – 4:1
Голы: Сикан (23, 45), Попов (41), Булеца (83) – Уокер (50)

Украина U-20: Лунин, Попов, Бондарь, Конопля, Бескоровайный, Чех, Корниенко, Дришлюк, Цитаишвили (Кащук, 63), Булеца (Устименко, 85), Сикан (Супряга, 67).

Сборная Украины готовится к отборочным матчам Евро-2020:

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Тег сборная Украины U20, ЧМ-2019 (U-20)

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Сегодня|Спорт

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