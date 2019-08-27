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Проклятый "Юнайтед": английский клуб на длительный срок потерял основного защитника

27 августа, 11:52

Люк Шоу выбыл на месяц

Люк Шоу

Люк Шоу / Фото: Instagram

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу не сможет помочь своей команде около четырех недель из-за травмы подколенного сухожилия. 24-летний футболист вышел в стартовом составе "МЮ" в матче третьего тура чемпионата Англии против "Кристал Пэлас", но получил повреждение и был заменен на 34-й минуте игры.

После игры Шоу прошел медобследование, которое показало, что травма игрока серьезнее, чем казалось изначально. Игрок пропустил около месяца.

Шоу известен как подверженный травмам футболист. За пять лет выступлений на "Олд Траффорд" англичанин лишь в сезоне-2018/19 провел за "МЮ" более 20 матчей в лиге. К слову, по итогам кампании-2018/19 Шоу был признан игроком года в "Юнайтед".

Напомним, перед игрой с "Челси" стало известно, что игрок "Манчестер Юнайтед" хотел затащить в постель ведущую новостей. Чилийская телеведущая Наталья Мандиола рассказала о грязных сообщениях от футболиста "красных дьяволов" Алексиса Санчеса. Кстати, в матче против "Челси" Санчеса не было даже в заявке "МЮ".

Смотрите, как "Челси" выигрывал Лигу Европы-2019 еще под руководством Сарри:

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чемпионат Англии Манчестер Юнайтед Люк Шоу

Источник: independent

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