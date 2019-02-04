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Прокурор потребовал 12,5 лет тюрьмы для игрока "Барселоны"

Сегодня, 15:46

Арда Туран обвиняется в нанесении телесных повреждений, сексуальном домогательстве и хранении оружия

Арда Туран на контракте "Барселоны", но играет в Турции
Арда Туран на контракте "Барселоны", но играет в Турции. Фото: AFP
Прокурор потребовал 12,5 лет тюрьмы для игрока "Барселоны" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/840/75b/5c584075b5a3f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/840/75b/5c584075b5a3f.jpg Футбол Арда Туран обвиняется в нанесении телесных повреждений, сексуальном домогательстве и хранении оружия

Турецкий прокурор потребовал 12,5 лет заключения для игрока "Барселоны" и сборной Турции Арды Турана. В прошлом году футболист избил певца Беркая Сахина после того, как приставал к его жене. А затем пришел к Сахину в больницу с оружием, предложив застрелить себя в знак прощения. Ему предъявлен ряд обвинений, включая сексуальное домогательство и хранение оружия без лицензии.

Права на Турана по-прежнему принадлежат "Барселоне". В январе прошлого года он был на два с половиной года арендован турецким "Истанбулом". В этом сезоне 32-летний игрок провел 8 матчей.

Напомним, в мае 2018 года Туран проявил агрессию в отношении лайнсмена во время матча 32-го тура чемпионата Турции с "Сивасспором" (1:1). Хавбек толкнул судью, посчитав, что тот должен был зафиксировать нарушение правил соперника. Главный арбитр встречи незамедлительно показал Турану красную карточку. Позже было решено дисквалифицировать Турана на 16 матчей.

Ранее мы писали, что фанаты проломили голову тренеру "Бешикташа" во время дерби Стамбула. Шенол Гюнеш получил травму головы после попадания в него предмета с трибун, тренеру наложили пять швов.

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Тег футболист, Барселона, Арда Туран

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sport24.ru

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