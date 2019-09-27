Пролетают как фанера: Шева перед днем рождения играет в гольф с Кличко и Тимберлейком

На соревнованиях по гольфу в Эдинбурге Шевченко занимает место во второй десятке, Кличко - во второй сотне

Кличко и Шевченко на поле для гольфа / Фото: Facebook

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко перед своим днем рождения, который отметит 29 сентября, решил принять участие в престижном турнире по гольфу The Alfred Dunhill Links Championship в Эдинбурге. Он стартовал 26 числа и финиширует аккурат 29-го.

Смотрите удар клюшкой в исполнении Шевченко

Фишка соревнований в том, что в них участвуют не только профессиональные гольфисты, но и звезды других видов спорта и шоу-бизнеса. Среди них, в частности, Джастин Тимберлейком, которого, кстати, попросили нанести удар клюшкой XIX века. "Я здорово справился. Для тех, кто ничего не понимает в гольфе, я ударил старым куском дерева, и получилось круто!" – написал у себя в Instagram певец.

Читайте также: Гольф в Украине: 15 тысяч для новичка и 20 лет до Олимпиады

В числе других VIP-участников турнира по гольфу в Эдинбурге – Андрей Шевченко, Владимир Кличко, Руд Гуллит, Луиш Фигу... При этом Шева выступает в паре с датским гольфистом Николаем Хойгардом, а Кличко – в дуэте с австрийцем Маттиасом Швабом. Кстати, за кулисами турнира Шева уже успел пересечься с Тимберлейком на одной из тусовок.

Реклама

Что ж, Шева и Кличко, это вам не футбол и не бокс! Наши звезды в Эдинбурге пролетают как фанера. По состоянию на данный момент, дуэт Шевы и Хойгарда занимает 11-е место, а Кличко со Швабом (только не падайте со стульчиков) – 148-е.. Но это еще не вечер, у наших звездных гольфистов еще есть возможность улучшить свое положение.

Напомним, на днях Андрей Шевченко обнародовал список игроков на отборочные матчи Евро-2020 – против Литвы (11 октября, Харьков) и Португалии с ее великим и могущественным Криштиану Роналду (14 октября, Киев). Пятов, Зинченко, Ярмоленко, Коноплянка... Новых лиц в списке нет. Для подготовки к решающим поединкам евроотбора национальная команда соберется 7 октября в Харькове, где, кстати, тоже имеется поле для гольфа.

Смотрите, как играет в гольф Василий Ломаченко

Ломаченко играет в гольф. Видео skysportsboxing

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама