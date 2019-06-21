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Променял Лигу Европы на первую лигу: еще один украинец перебрался в Россию

21 июня, 11:13

Полярус – третий украинский футболист, перебравшийся в Россию за последнюю неделю

Артем Полярус. Фото: ФК "Химки"
Артем Полярус. Фото: ФК "Химки".

Полузащитник бронзового призера чемпионата Украины "Александрия" Артем Полярус променял выступление в Лиге Европы на первую лигу России – украинский футболист продолжит карьеру в "Химках". Детали контракта не разглашаются.

Полярус дебютировал в составе "Александрии" в 2011 году. Спустя три года он перешел в "Динамо", но через сезон снова вернулся в родной клуб. Футболист провел 9 матчей за молодежную сборную Украины и забил один мяч.

В прошлом сезоне 26-летний Полярус провел 22 матча за "Александрию", забил один гол и сделал одну результативную передачу. Transfermarkt.com оценивает украинца в 500 тысяч евро.

Полярус – третий украинский футболист, перебравшийся в Россию за последнюю неделю. Напомним, накануне бывший защитник "Шахтера" Иван Ордец перешел в московское "Динамо". Он достался москвичам бесплатно, так как контракт с "горняками" завершился.

Спортивный путь Ивана Ордеца:

А перед этим в "Рубин" перешел еще один защитник "Шахтера" Олег Данченко. Вторую половину прошлого сезона он провел в аренде в "Енисее", а до этого уже играл в России за "Анжи".

А первопроходцем в этом вопросе стал Ярослав Ракицкий. В январе защитник "Шахтера" перешел в "Зенит" и попрощался со сборной Украины. С тех пор некогда ключевой защитник сборной Украины не получает приглашение в команду Андрея Шевченко.

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Тег чемпионат России, Химки, Артем Полярус

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Сегодня|Спорт

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