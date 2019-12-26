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Прорвало: "Манчестер Юнайтед" разгромил "Ньюкасл" на Олд Траффорд

26 декабря, 21:49

Команда Сульшера обыграла соперника со счетом 4:1

Манчестер Юнайтед - Ньюкасл

Манчестер Юнайтед - Ньюкасл / Фото: Reuters

В матче 19-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" принимал "Ньюкасл". Встреча прошла в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд" и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

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Автором первого гола стал полузащитник "Ньюкасла" Мэттью Лонгстафф, отправивший мяч в ворота соперника на 17-й минуте с паса нападающего Жоэлинтона.

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Тем не менее, уже до перерыва подопечные Уле-Гуннара Сульшера вели с комфортным счетом 3:1 — голами отличились Антони Марсьяль, Мэйсон Гринвуд и Маркус Рашфорд. После перерыва Марсьяль оформил дубль, поставив точку в матче — 4:1.

"Манчестер Юнайтед" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе манчестерской команды 28 очков.

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Ранее мы рассказывали, что "Вест Хэм" без Ярмоленко проиграл "Кристал Пэлас" и опустился к "лузерам". Команда Мануэле Пелегрини уступила в гостях со счетом 2:1.

Также добавим, что "Тоттенхэм" пропустил первым, но потом совершил камбэк и поднялся на пятое место в таблице. Команда Моуринью минимально обыграла "Брайтон".

Смотрите, как "Манчестер Юнайтед" проиграл "Астане" в Лиге Европы:

Все подробности в спецтеме Boxing Day в Англии

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чемпионат Англии Манчестер Юнайтед Ньюкасл

Источник: Сегодня|Спорт

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