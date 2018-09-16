Прорвало: в четвертом матче за "Ювентус" Криштиану Роналду забил два гола

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" забил первый гол за "Ювентус" в чемпионате Италии

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду открыл счет голам за туринский футбольный клуб в официальных матчах, отличившись во встрече с "Сассуоло". Матч четвертого тура чемпионата Италии "Ювентус" – "Сассуоло" прошел в воскресенье в Турине. Роналду на 50-й минуте открыл счет в игре. Этот матч стал четвертой официальной встречей за "Ювентус" для португальского форварда.

На 65-й минуте Криштиану Роналду оформил дубль, а на 82-й минуте не реализовал 100% момент, когда на добивании пробил мимо ворот.

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Роналду в июле перешел из мадридского "Реала" в "Ювентус".

Ранее мы писали, что Роналду собирается судиться с телеканалом за сюжет о его девушке. Португальский футболист обвинил телевизионщиков в клевете.

Напомним, что Криштиану Роналду больше всех зарабатывает в Серии А. Нападающий "Ювентуса" получает в год 31 миллион евро.

Ранее стало известно, что Криштиану Роналду попросил усилить его охрану. Футболист обратился к "Ювентусу с просьбой нанять для него как минимум троих телохранителей.