Прощай, Лига чемпионов. Прощай, Хацкевич: "Динамо" вылетело из ЛЧ после 3:3 с "Брюгге"

В ответном матче киевляне трижды вели в счете, но так и не смогли дожать бельгийского соперника

На НСК "Олимпийский" в Киеве завершился ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Динамо" – "Брюгге". После гостевого поражения недельной давности со счетом 0:1, в повторной встрече на своем поле динамовцам нужна была только победа. Причем, как показал ход поединка, с разницей в два мяча. Но все закончилось вничью 3:3. Мы вели онлайн матча "Динамо" – "Брюгге".

"Динамо" вылетело из Лиги чемпионов и теперь продолжит выступления в групповом раунде Лиги Европы. Это означает практически неизбежную отставку Александра Хацкевича с поста главного тренера киевлян.

Киевляне трижды вели в счете: 1:0 – после гола Буяльского, 2:1 – после гола Шепелева, 3:2 – после автогола Мехеле. Но каждый раз "Брюгге" умудрялся сравнивать счет.

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"Динамо" – Брюгге" – 3:3

Голы: Буяльский, 6, Шепелев, 50, Мехеле, 90+3 авт - Дели, 38, Вормер, 88, Опенда, 90+6

Буяльский, 6, Шепелев, 50, Мехеле, 90+3 авт - Дели, 38, Вормер, 88, Опенда, 90+6 Первый матч – 0:1

Видео голов матча "Динамо" – "Брюгге"

1:0 – Буяльский (6)

1:1 - Дели (37)

2:1 – Шепелев (50)

Напомним, ранее появилась информация о возможном увольнении тренера "Динамо" Александра Хацкевича. По словам экс-форварда команды Олега Саленко, в ответной игре с "Брюгге" решалась судьба белоруса. В качестве его возможных сменщиков Саленко назвал нынешнего наставника динамовской молодежки Юрия Мороза и легенду клуба - победителя Кубка кубков-1986 Александра Заварова, являющегося сейчас селекционером "Динамо".

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