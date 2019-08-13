Прощай, Лига чемпионов. Прощай, Хацкевич: "Динамо" вылетело из ЛЧ после 3:3 с "Брюгге"

На НСК "Олимпийский" в Киеве завершился ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Динамо" – "Брюгге". После гостевого поражения недельной давности со счетом 0:1, в повторной встрече на своем поле динамовцам нужна была только победа. Причем, как показал ход поединка, с разницей в два мяча. Но все закончилось вничью 3:3. Мы вели онлайн матча "Динамо" – "Брюгге".
"Динамо" вылетело из Лиги чемпионов и теперь продолжит выступления в групповом раунде Лиги Европы. Это означает практически неизбежную отставку Александра Хацкевича с поста главного тренера киевлян.
Киевляне трижды вели в счете: 1:0 – после гола Буяльского, 2:1 – после гола Шепелева, 3:2 – после автогола Мехеле. Но каждый раз "Брюгге" умудрялся сравнивать счет.
- "Динамо" – Брюгге" – 3:3
- Голы: Буяльский, 6, Шепелев, 50, Мехеле, 90+3 авт - Дели, 38, Вормер, 88, Опенда, 90+6
- Первый матч – 0:1
Видео голов матча "Динамо" – "Брюгге"
1:0 – Буяльский (6)
1:1 - Дели (37)
2:1 – Шепелев (50)
Напомним, ранее появилась информация о возможном увольнении тренера "Динамо" Александра Хацкевича. По словам экс-форварда команды Олега Саленко, в ответной игре с "Брюгге" решалась судьба белоруса. В качестве его возможных сменщиков Саленко назвал нынешнего наставника динамовской молодежки Юрия Мороза и легенду клуба - победителя Кубка кубков-1986 Александра Заварова, являющегося сейчас селекционером "Динамо".
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