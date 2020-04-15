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Прощай, Мадейра! Названа дата возвращения Роналду в охваченную коронавирусом Италию

15 апреля, 10:04

Богдан Юрков

Все легионеры туринской команды, включая Криштиану, обязаны вернуться в Италию до воскресенья

"Ювентус" назначил дату возвращения для легионеров в Турин. По данным La Repubblica, все иностранные игроки команды, которые находятся за пределами Италии, должны вернуться в Турин до воскресенья, 19 апреля. После этого футболистам предстоит пройти двухнедельный период самоизоляции. Такая мера была принята итальянским правительством.

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В числе футболистов "Ювентуса", ранее покинувших Италию, находятся Криштиану Роналду, Дуглас Коста, а также Миралем Пьянич и Сами Хедира – они уехали к себе на родину еще в начале марта. Накануне на Мадейре Роналду использовал дочку вместо гантели на тренировке.

Криштиану Роналду. Фото: REUTERS/Massimo Pinca

Криштиану Роналду. Фото: REUTERS/Massimo Pinca

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Президент итальянской федерации футбола Габриэле Гравина пока не рискует называть дату возобновления Серии А. "Чемпионат Италии возобновится, когда здоровью спортсменов и персонала будет гарантирована максимальная защита, – говорит Гравина. – Надеюсь, что к концу апреля мы протестируем всех игроков на коронавирус, чтобы гарантировать, что все результаты их тестов отрицательны. Затем начнется подготовка к возобновлению чемпионата Италии".

По последним данным, в Италии зарегистрировано 162 488 случаев заражения коронавирусом, из которых более 21 тыс. оказались летальными.

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чемпионат Италии Криштиану Роналду Ювентус Турин коронавирус

Источник: sport24.ru

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