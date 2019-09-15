Прощай, магия! Зинченко потерял статус беспроигрышного варианта для Гвардиолы

С украинцем на поле "МанСити" не проигрывал в Премьер-лиге 640 дней. Пока "горожан" не заклевали "канарейки"

Зинченко и Гвардиола / Фото: Reuters

Поединок пятого тура английской Премьер-лиги, в котором "Манчестер Сити" на выезде уступил "Норвичу" 2:3, положил конец магической серии имени Александра Зинченко. До сих пор участие украинца в матче гарантировало команде Пепа Гвардиола, что она не проиграет. C Зиной на поле "МанСити" был непобедимым – вдумайтесь только! – начиная с 13 декабря 2017 года!

Суммарно беспроигрышная серия "горожан" с Зинченко продолжалась 640 дней и насчитывала 26 матчей, из которых 25 завершились победами "Манчестер Сити" и один – ничьей. Феноменальные данные!

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И по таким прелестным цифрам варварски потоптались "канарейки", как в Англии называют футболистов "Норвича", которые в субботнем матче АПЛ обыграли "МанСити" со счетом 3:2.

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"Норвич" – "Манчестер Сити" – 3:2

Голы: Маклин, 18, Кэнтуэлл, 28, Пукки, 50 – Агуэро, 45, Родри, 88

Зинченко отыграл за "МанСити" весь матч и потерпел свое первое поражение в АПЛ

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Теперь разозленные игроки "Манчестер Сити" попытаются отбелить свою репутацию в игре с "Шахтером" – матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов состоится в Харькове 18 сентября.

Напомним, перед матчем с "Норвичем" Зинченко стал самым дорогим украинским футболистом. После голов в ворота Нигерии и Литвы оценочная стоимость игрока "МанСити" возросла до 30 миллионов евро.

Также мы сообщали, три мяча перед встречей с "МанСити" в ЛЧ пропустили и чемпионы Украины. Правда, это не помешало "Шахтеру" обыграть "Зарю" со счетом 4:3.

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