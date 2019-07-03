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Прощай, "Золотой мяч": как Бразилия выбила Месси с Кубка Америки

3 июля, 09:15

Бразильцы вышли в финал домашнего турнира, забив Аргентине по мячу в каждом из таймов

Месси вылетает, Бразилия - в финале
Месси вылетает, Бразилия - в финале. Фото: AFP

В Белу-Оризонте определился первый финалист Копа Америка-2019. Им стала хозяйка турнира – сборная Бразилии, которая уверенно разобралась со своим самым принципиальным соперником Аргентиной – 2:0. В игровое время бразильцы не пропускают уже в пяти поединках домашнего турнира. Не удалось размочить их и Лионелю Месси – знаменитый аргентинец снова не смог выиграть трофей со своей сборной и, похоже, может распрощаться с надеждами на "Золотой мяч-2019". В Лиге чемпионов, напомним, Месси тоже вылетел на стадии 1/2 финала.

Бразилия обыграла Аргентину благодаря связке игроков из АПЛ – Фирмино ("Ливерпуль") и Жезуса ("МанСити"). В первом тайме Жезус расстрелял ворота Аргентины после передачи Фирмино. А во второй половине уже Фирмино вгонял мяч в сетку соперника после изящного ассиста Жезуса – 2:0. 

В ночь на четверг по киевскому времени определится соперник сборной Бразилии по финалу Кубка Америки. Им станет победитель пары Чили – Перу.

  • Бразилия - Аргентина – 2:0
  • Голы: Жезус (19), Фирмино (71)
  • Бразилия: Алиссон – Алвес, Маркиньос (Миранда, 64), Т. Силва, Сандро – Артур, Каземиро – Жезус (Аллан, 80), Коутиньо, Эвертон (Виллиан, 46) – Фирмино.
  • Аргентина: Армани – Фойт, Песселья, Отаменди, Тальяфико (Дибала, 85) – Де Пауль (Ло Чельсо, 67), Паредес, Акунья (Ди Мария, 59) – Месси, Агуэро, Л. Мартинес.
  • Предупреждения: Алвес, Аллан – Тальяфико, Акунья, Фойт, Л. Мартинес, Агуэро.

Как мы писали ранее, стало известно, что жена подарила Лионелю Месси на день рождения. Антонелла Роккуццо оригинально поздравила пятикратного обладателя "Золотого мяча" с 32-летием, подарив ему персонализированный термос с именами всех членов семьи Месси: Лео, Тьяго, Матео, Чиро и Анто. Смысл презента ясен – намек на сохранение в семье горячей любви, несмотря на любые внешние обстоятельства.

Также сообщалось, что "Неймар может закончить карьеру": неутешительный прогноз прозвучал из уст экс-полузащитника бразильской сборной Зе Роберто. Он предрекает печальное будущее нападающему "ПСЖ", если тот не пересмотрит свое отношение к футболу.

Напомним, Неймар и Месси входят в топ-3 футболистов по заработкам

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Тег Лионель Месси, сборная Бразилии, сборная Аргентины, Кубок Америки

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Сегодня|Спорт

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