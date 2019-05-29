Прощание с Премьер-лигой: обзор матча "Арсенал" – "Карпаты" – 2:3

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Киевский "Арсенал" покидает Премьер-лигу, проиграв дома "Карпатам" в последнем туре. "Арсенал" начал матч очень активно, забив едва ли не в первой атаке. Грубо ошибся Папа Гуйе, не попав по мячу, и Ковпак, выскочив из-за спины сенегальца, расстрелял ворота – 1:0. Но, похоже, "канониры" и сами не ожидали, что у них все получится так легко, и быстро. И от неожиданности растерялись. А вскоре еще и Ковпак попросил замену, и у хозяев вообще перестало получаться впереди.

"Карпаты", которых на матч в качестве и.о. вывел легендарный Александр Чижевский, очень четко уловили этот момент, быстро прибрали к своим рукам инициативу, и уже к середине первой половины вели в счете – 2:1. А их третий гол "в раздевалку" сделал перспективы "канониров" совсем печальными. Которые усугубило снятие с игры в перерыве капитана Вакуленко, игравшего с больным коленом.

А сразу после перерыва поступила информация из Одессы – там "Черноморец" вышел вперед во встрече с "Десной". А потому вторая половина отчетного матча превратилась в отпевание команды Игоря Леонова. Еще один гол "канониров", уже в компенсированное время, стал лишь "ложечкой меда".

Клуб, начинавший сезон презентацией самой громкой фамилией в нашем чемпионате, закончил его главным неудачником. Впрочем, "Карпатам" эта победа тоже ровным счетом ничего не дала – они финишировали на 10-м месте, и теперь 4 и 8 июня в стыковых матчах сыграет с "Волынью". В те же дни "Черноморец" встретится с "Колосом" из Коваливки.

Интересно, что в заявке "Арсенала" на игру не оказалось Танковского и Мудрика. Как выяснилось, у обоих пищевое отравление после вчерашнего командного ужина на базе.

После встречи главный тренер команды Игорь Леонов назвал причину вылета команды из Премьер-лиги: "Если бы нам не дали тот несуществующий пенальти...". Наставник "канониров" посетовал на несправедливый пенальти в матче с "Черноморцем".

Напомним, что "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины, а также завоевал Кубок страны. "Горняки" стали самой титулованной командой в истории Украины. (12 чемпионств, 13 Кубков, 8 Суперкубков страны) – на один больше, чем у "Динамо".

Ранее мы опубликовали интервью президента "Шахтера" программе "Великий футбол". Ринат Ахметов: "Если кто-то считает, что чемпионат Украины слабый, то пусть попробует его выиграть".

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