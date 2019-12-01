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Прошел сквозь защитные редуты и забил: Безус эффектно отличился в чемпионате Бельгии

1 декабря, 22:24

Для игрок сборной Украины это уже четвертый мяч

Безус

Безус / Фото: Twitter

Украинский полузащитник "Гента" Роман Безус забил гол в матче 17-го тура чемпионата Бельгии против "Кортрейка".

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Хавбек на 14-й минуте открыл счет в матче. Безус перехватил мяч и реализовал выход один на один с голкипером "Кортрейка".

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Добавим, что в стартовом составе "Гента" не оказалось Романа Яремчука, но вышел Игорь Пластун. На лаве запасных "Кортрейка" также остался еще один украинец Андрей Бацула.

Для 29-летнего Романа Безуса это уже четвертый гол за "Гент" в рамках этого сезона. Также на счету Романа одна результативная передача.

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Поединок против "Кортрейка" стал для украинского полузащитника 15-м в сезоне за бельгийский "Гент".

"Гент" может подняться на третье место в турнирной таблице чемпионата Бельгии если выиграет поединок.

Ранее мы писали, что УЕФА не стал убирать Украину из первой корзины жеребьевки Евро: мы таки среди элиты. Жеребьевка финального турнира чемпионата Европы пройдет 30 ноября в Бухаресте.

Сборная Украины празднует выход на Евро-2020 Видео: Twitter

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Роман Безус чемпионат Бельгии Гент Бельгия

Источник: Сегодня|Спорт

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