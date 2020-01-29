Прости и уходи: названо условие, при котором защитник "Динамо" перейдет в "Боку"

Карлос Самбрано не намерен прощаться с киевлянами, пока те не закроют перед ним долги по зарплате

Карлос Самбрано / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Названа причина, препятствующая переходу перуанского защитника киевского "Динамо" Карлоса Самбрано в аргентинский клуб "Бока Хуниорс". Ранее мы сообщали, что скандальный футболист "Динамо" сбежал из Киева на родину Месси и даже прошел в "Боке" медосмотр, однако до подписания контракта дело все еще не дошло.

Как сообщает издание Themiracletech, "Бока Хуниорс" готова купить перуанца за 1,5 миллиона долларов и заключить с ним соглашение на три года, но загвоздка остается за спором футболиста и "Динамо" в отношении серьезных денежных аспектов.

По данным источника, у "Динамо" перед вице-чемпионом Кубка Америки-2019 якобы имеется задолженность по зарплате, и перуанец не хочет соглашаться на трансфер в аргентинский гранд, пока с ним не рассчитается украинский клуб. "Динамо", в свою очередь, настаивает на том, что если Самбрано хочет перебраться в "Боку Хуниорс", то должен отказаться от финансовых претензий к "бело-синим". Иными словами, Карлосу нужно простить киевлян.

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Карлос Самбрано / Фото: AFP

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Напомним, недавно Карлос Самбрано угодил в скандал. Футболиста "Динамо" застали на яхте с женщинами: его жена Марсия Суккар, лишь пару лет назад узаконившая отношения с игроком, готовится к разводу.

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