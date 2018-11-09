"Просто нам не было": Никита Бурда – о победном матче с "Ренном"
Защитник "Динамо" и сборной Украины будет смотреть бой Александра Усика в Манчестере
Центральный защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Никита Бурда поединок 4-го тура группового раунда Лиги Европы с "Ренном", который завершился победой киевлян со счетом 3:1, провел очень уверенно. А после игры вышел к журналистам и ответил на их вопросы относительно сложности поединка с французским клубом.
- Рады, что победили, что взяли важные очки. Счет хороший, в нашу пользу, но просто нам точно не было. У "Ренна" индивидуально сильные футболисты в нападении, которые создали нам проблемы...
- Шапаренко, как кажется, сейчас находится в фантастической форме, забивает каждый матч!
- Это действительно так. Хочу пожелать ему, чтобы он не останавливался и продолжал прогрессировать. И хочу посоветовать поменьше прессу читать, ведь у нас любят расхвалить! Он сейчас, так сказать, на волне хайпа...
- Какой результат вас устроит в Казахстане?
- Победа устроит. Иначе не должно быть и не будет.
- Известно, что вы практикуете занятия боксом. В вашей команде кто-то планирует смотреть бой Александра Усика в Манчестере?
- Конечно, будем смотреть. И не только мы, но и вся Украина, я думаю.
Напомним, что сказал после победы над "Ренном" главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич.
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