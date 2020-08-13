Протесты в Беларуси остановили футбол: матчи чемпионата и Кубка переносят из-за "форс-мажора"

Кроме того, отложены все поединки Первой и Второй лиги страны

Белорусская федерация футбола сообщила, что ближайшие матчи чемпионата Беларуси и Кубок страны перенесены. Официальной причиной стали некие форс-мажорные обстоятельства. Хотя, скорее всего, такое решение было принято в связи с массовыми акциями протестов после выбора президента страны. Отметим, что во время такой акции в Молодечно правоохранители избили хоккеиста: под горячую руку силовиков попал Илья Литвинов.

"Матч между "Динамо-Минск" и "Смолевичами", перенесенный матч 9-го тура "Минск" — "Неман", а также матчи розыгрыша 1/16 финала Кубка Беларуси, которые должны были состоятся 15 августа, "Нафтан" — "Городея" и "Гомель" — "Шахтер" переносятся на более поздний срок", — сообщается на сайте АБФФ.

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"Решения приняты в соответствии с п. 5.5.4. ст. 5 регламента чемпионата Республики Беларусь по футболу—2020", — отмечает пресс-служба. А в этом пункте регламента сказано, что решение о переносе может принять бюро исполкома АБФФ "в случае форс-мажорных обстоятельств". Кроме того, отложены все матчи Первой и Второй лиги. Новые даты проведения не называются.

Фото: TUT.by

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