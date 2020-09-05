"Против нас – одна из лучших команд мира": Шевченко – о матче Украины с Испанией

В воскресенье в Мадриде украинская сборная будет отстаивать лидерство в своей группе Лиги наций

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопросы журналистов перед воскресной игрой Лиги наций в Мадриде против Испании. Наставник "сине-желтых", среди прочего, отметил форму Андрея Ярмоленко, а соперника нашей национальной команды назвал одной из лучших сборных мира.

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- Что вы думаете о сборной Испании?

- Лига наций – это возможность для любого тренера подготовить свою сборную через очень серьезные матчи. И нам представился шанс сыграть с великолепной командой, с сильными исполнителями, поставленной игрой, четким планом на игру. Испанский футбол доминировал и доминирует. Много отличных игроков, менеджеров, великие клубы.

Сейчас Испания находится в поиске выдвинутого нападающего. Но сила Испании не только в исполнителях впереди. Это всегда командная работа, талантливые хавы и защитники, которые не боятся играть по всему фронту, обыгрывать один в один. Мы в воскресенье играем с одной из лучших команд мира. Уважаю Луиса Энрике, он великолепный тренер. Уверен, он найдет много вариантов, как справиться с кадровой ситуацией.



- Как вы оцениваете форму Андрея Ярмоленко?

- Ярмоленко – профессионал, приезжает в сборную с большой отдачей. Рад, что он восстановился после травмы, борется за место в основном составе в клубе, набирает форму. Матч против Швейцарии был положительным как лично для него, так и для нас как команды. Я рад, что он начинает входить в свои лучшие кондиции.

- Как вам играется в условиях пандемии коронавируса?

- Ситуация новая для всех, мы должны адаптироваться. Многие вещи поменялись для нас. Главное – футбол продолжается. УЕФА и ФИФА находят варианты, чтобы спорт не останавливался. Верю, что скоро болельщики вернутся, без них тяжело. Сейчас важно найти решение по коронавирусу. Здоровье людей – это главное.

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Напомним, в стартовом матче Лиги наций Испания сыграла 1:1 с Германией на ее поле. На последних секундах "Красную фурию" спас от поражения Хосе Гайя.

Между тем команда Андрея Шевченко перед встречей с Испанией победила в фартовом для себя Львове. Украина обыграла Швейцарию 2:1.

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