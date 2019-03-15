Против Украины сыграет "убийца" мадридского "Атлетико"

Неприятная новость для команды Шевченко – перед матчем с нами в сборную Португалии решил вернуться Криштиану

Криштиану Роналду разбушевался. Фото: AFP

Против Украины сыграет "убийца" мадридского "Атлетико" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/bb4/c85/5c8bb4c858bc3.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/bb4/c85/5c8bb4c858bc3.png 2019-03-15T16:25:00+02:00 Футбол Неприятная новость для команды Шевченко - перед матчем с нами в сборную Португалии решил вернуться Криштиану

Неприятная новость для сборной Украины по футболу. Против нее таки сыграет Криштиану Роналду. Главный тренер португальской сборной Фернанду Сантуш огласил список футболистов, вызванных на стартовый матч отбора Евро-2020 с Украиной, и в этом списке оказался "убийца" мадридского "Атлетико". Поединок состоится в Лиссабоне 22 марта. На "Эштадиу да Луш" ("Стадионе солнца") украинским защитникам придется сдерживать 5-кратного обладателя "Золотого мяча", с которым на этой неделе не смогла справиться лучшая защита клубного мирового футбола – оборона "Атлетико".

Напомним, Роналду не играл за сборную Португалии 9 месяцев. Он прекратил выступления в ней после ЧМ-2018, пропустив Лигу Наций. По слухам, это было связано с желанием сосредоточиться на играх за "Ювентус", куда он тогда перешел из "Реала". И вот Кришти вернулся в сборную – аккурат к матчу с Украиной.

В список главного тренера сборной Португалии Фернанду Сантуша вошли такие игроки:

Вратари: Бету ("Гезтепе"), Жозе Са ("Олимпиакос"), Руи Патрисиу ("Вулверхэмептон")

Бету ("Гезтепе"), Жозе Са ("Олимпиакос"), Руи Патрисиу ("Вулверхэмептон") Защитники: Жуан Канселу ("Ювентус"), Нельсон Семеду ("Барселона"), Жозе Фонте ("Лилль"), Пепе ("Порту"), Рубен Диаш ("Бенфика"), Мариу Руй ("Наполи"), Рафаэль Геррейро ("Боруссия" Д)

Жуан Канселу ("Ювентус"), Нельсон Семеду ("Барселона"), Жозе Фонте ("Лилль"), Пепе ("Порту"), Рубен Диаш ("Бенфика"), Мариу Руй ("Наполи"), Рафаэль Геррейро ("Боруссия" Д) Полузащитники: Данило Перейра ("Порту"), Рубен Невеш ("Вулверхэмптон"), Вильям Карвалью ("Бетис"), Бруну Фернандеш ("Спортинг"), Жоау Мариу ("Интер"), Жоау Моутиньо ("Вулверхэмптон"), Пицци ("Бенфика")

Данило Перейра ("Порту"), Рубен Невеш ("Вулверхэмптон"), Вильям Карвалью ("Бетис"), Бруну Фернандеш ("Спортинг"), Жоау Мариу ("Интер"), Жоау Моутиньо ("Вулверхэмптон"), Пицци ("Бенфика") Форварды: Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Гонсало Гедеш ("Валенсия"), Рафа Силва ("Бенфика"), Андре Силва ("Севилья"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Диогу Жота ("Вулверхэмптон"), Диего Соуза ("Брага"), Жуан Феликс ("Бенфика").

Как сообщалось ранее, главный тренер сборной Украины не вызвал на матч с Португалией Ракицкого.

Также сообщалось, что один из матчей отбора Евро-2020 Украина сыграет на 5-тысячном стадионе.

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