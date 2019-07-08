Проверка еврокубковым бойцом: прямая онлайн видеотрансляция матча "Шахтер" – "Вольфсбергер"
"Горняки" проведут спарринг с будущим участником группового этапа Лиги Европы
Донецкий "Шахтер" 8 июля проведет сразу два спарринга в рамках сбора в Австрии. Днем "горняки" встречались с сербским клубом "Пролетер", а в 19:00 по киевскому времени начнется поединок подопечных Луиша Каштру с австрийским "Вольфсбергером". Игра будет показана в прямом эфире для зарегистрированных пользователей shakhtar.com.
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В минувшем сезоне "Вольфсбергер" добился лучшего результата в своей истории – 3-е место в австрийской "Бундеслиге" и прямая путевка в группу Лиги Европы.
Второй сбор "горняков" продлится до 12 июля. В Австрии подопечные Луиша Каштру уже успели провести два спарринга – в один день. Сначала "Шахтер" не сумел обыграть " Юрдинген". Единственный гол в составе оранжево-черных Густаво Бланко Лещук, вернувшийся из аренды из "Малаги". А затем дубль Жуниора Мораеса принес "Шахтеру" победу над 13-кратным чемпионом Дании.
Напомним, на своем первом сборе "Шахтер" провел два спарринга - 26 июня дончане разгромили болгарский "Лудогорец" со счетом 3:0. Голами отметились Тете, Алан Патрик и Даниил Сикан. Кстати, в новом сезоне "Лудогорец" стартует в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов поединками с венгерским "Ференцварошем" Сергея Реброва, Александра Зубкова и Данила Игнатенко.
А затем "Шахтер" обыграл софийский ЦСКА благодаря голу чемпиона мира U-20 Даниила Сикана. ЦСКА – самый титулованный клуб Болгарии (31 чемпионство, 26 у "Левски"). Правда, уже 11 лет софийцам приходится довольствоваться местом ниже первого: с 2012 года в лиге гегемония "Лудогорца".
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