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Прямая трансляция матча "Динамо" – "Нью-Ингленд Революшн"

Сегодня, 15:29

Киевляне на сборах сыграют товарищеский поединок с американским клубом

Прямая трансляция матча "Динамо" – "Нью-Ингленд Революшн" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ae0/53c/5c5ae053c1f04.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ae0/53c/5c5ae053c1f04.png Футбол Киевляне на сборах сыграют товарищеский поединок с американским клубом

В среду, 6 февраля, киевское "Динамо" проведет третий контрольный матч на сборах в Испании. Соперником киевлян будет представитель американской МЛС - "Нью-Ингленд Революшн". Матч пройдет на центральном поле Футбольного центра Марбельи. Начало в 16:00 по киевскому времени.

Клуб был образован в 1995 году и стал одним из десяти основателей МЛС. Название клуба "Революшн" отдает дань исторической роли, которую регион Новая Англия сыграл в Американской революции. Владельцем клуба является Роберт Крафт, которому также принадлежит клуб НФЛ "Нью-Ингленд Пэтриотс". На днях "Нью-Ингленд Пэтриотс" шестой раз в своей истории выиграл Супербоул.

За свою историю "Революшн", представляющий город Фоксборо (штат Массачусетс), пять раз выходил в финал Кубка МЛС, но ни разу так и не выиграл трофей.

Самым известным футболистом, который выступал за "Нью-Ингленд", был легендарный итальянский голкипер Вальтер Дзенга, после завершения карьеры тренировавший команду. Также за "Революшн" в 2010-2011 годах играл серб Илия Столица, в свое время выступавший в чемпионате Украины за донецкий "Металлург".

В ноябре 2017 года команду возглавил известный в прошлом голкипер сборной США, который практически всю карьеру провел в Англии 47-летний Брэд Фридель.

По итогам сезона 2018 года (чемпионат МЛС проводится по системе "весна-осень") "Нью-Ингленд Революшн" занял восьмое место в Восточной конференции, не выйдя в плей-офф. Команда выиграла 10 матчей, 11 раз сыграла вничью и 13 раз проиграла, при разнице мячей – 49:55.

Лучшим бомбардиром команды стал эквадорец Кристиан Пинилья, который забил 12 мячей, 11 голов в активе канадца Тела Банбери. 

 

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Тег футбол, товарищеский матч, Динамо Киев

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Источник:

Официальный сайт ФК "Динамо"

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