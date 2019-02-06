Прямая трансляция матча "Динамо" – "Нью-Ингленд Революшн"
Киевляне на сборах сыграют товарищеский поединок с американским клубом
В среду, 6 февраля, киевское "Динамо" проведет третий контрольный матч на сборах в Испании. Соперником киевлян будет представитель американской МЛС - "Нью-Ингленд Революшн". Матч пройдет на центральном поле Футбольного центра Марбельи. Начало в 16:00 по киевскому времени.
Клуб был образован в 1995 году и стал одним из десяти основателей МЛС. Название клуба "Революшн" отдает дань исторической роли, которую регион Новая Англия сыграл в Американской революции. Владельцем клуба является Роберт Крафт, которому также принадлежит клуб НФЛ "Нью-Ингленд Пэтриотс". На днях "Нью-Ингленд Пэтриотс" шестой раз в своей истории выиграл Супербоул.
За свою историю "Революшн", представляющий город Фоксборо (штат Массачусетс), пять раз выходил в финал Кубка МЛС, но ни разу так и не выиграл трофей.
Самым известным футболистом, который выступал за "Нью-Ингленд", был легендарный итальянский голкипер Вальтер Дзенга, после завершения карьеры тренировавший команду. Также за "Революшн" в 2010-2011 годах играл серб Илия Столица, в свое время выступавший в чемпионате Украины за донецкий "Металлург".
В ноябре 2017 года команду возглавил известный в прошлом голкипер сборной США, который практически всю карьеру провел в Англии 47-летний Брэд Фридель.
По итогам сезона 2018 года (чемпионат МЛС проводится по системе "весна-осень") "Нью-Ингленд Революшн" занял восьмое место в Восточной конференции, не выйдя в плей-офф. Команда выиграла 10 матчей, 11 раз сыграла вничью и 13 раз проиграла, при разнице мячей – 49:55.
Лучшим бомбардиром команды стал эквадорец Кристиан Пинилья, который забил 12 мячей, 11 голов в активе канадца Тела Банбери.
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