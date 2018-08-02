Прямая трансляция матча Динамо – Шахтер 2 августа

Сегодня в рамках молодежного чемпионата Украины (U-21) состоится поединок между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером". Начало встречи в 17:00.

Обе команды удачно начали новый чемпионат. "Динамо" на старте обыграло "Ворсклу" (2:0) и "Львов" (2:1), а "Шахтер" разобрался с "Десной" (2:1) и "Арсеналом" (3:2).

Напомним, что в молодежном первенстве "Динамо" и "Шахтер" встречались 32 раза и имеют абсолютно равные показатели: по 11 побед и 10 ничьих.

Интересно, что в стартовом составе динамовцев на поле выйдет Йосип Пиварич. Хорватский защитник вместе со своей национальной сборной этим летом стал вице-чемпионом мира. В финале ЧМ-2018 сборная Хорватии уступила Франции – 2:4.

Стартовые составы команд

"Динамо": Бущан, Сидклей, Малышкин, Смирный, Алибеков, Шапаренко, Калитвинцев, Русин, Миколенко, Попов, Пиварич.

"Шахтер": Кудрик, Конопля, Меличенко, Бондарь, Корниенко, Игнатенко, Зубков, Якимец, Василевич, Глагола, Мудрик.