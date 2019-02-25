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Прямая трансляция матча "Динамо" – "Заря"

Сегодня, 18:20

В 19 туре Премьер-лиги сыграют вторая и четвертая команды УПЛ

Фанаты киевского "Динамо"
Фанаты киевского "Динамо". Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
Прямая трансляция матча "Динамо" – "Заря" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/415/b6a/5c7415b6ad0d1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/415/b6a/5c7415b6ad0d1.jpg Футбол В 19 туре Премьер-лиги сыграют вторая и четвертая команды УПЛ

Сегодня в рамках 19 тура чемпионата Украины по футболу сыграют команды, которые претендуют на награды. "Динамо" борется за "золото" и Лигу чемпионов, "Заря" претендует на "бронзу" и Лигу Европы.

Букмекеры о матче "Динамо" – "Заря". Хозяева поля фавориты встречи. Котировки на победу "Динамо" составляет 1.40, тогда как на победу "Зари" можно сделать ставку с котировкой 8.10, а на ничью – 4.50.

Баланс встреч в чемпионате Украины:

  • Всего - 43 матча: 30 побед "Динамо", 9 ничьих, 4 победы "Зари".
  • Баланс мячей – 92:29 в пользу "Динамо".
  • Самая большая победа "Динамо" - 6:1, 5:0.
  • Самый результативный матч – 4:4.
  • Матч первого круга – 1:1.

Киевляне уже провели два официальных матча в 2019 году, обыграв по сумме матчей греческий "Олимпиакос" в 1/16 финала Лиги Европы, а вот луганчане только вчера вернулись с тренировочного сбора в Турции.

Матч "Динамо" – "Заря" начнется в 18:30 по киевскому времени и будет в прямом эфире показан в интернете на клубном канале киевлян.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА "ДИНАМО" – "ЗАРЯ"

Отметим, что в 19:00 начнется еще один поединок с участием команд лидирующей группы. Смотреть игру "Шахтер" – "Александрия" можно на нашем сайте в виде текстового онлайна.

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Тег футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев, Заря Луганск

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