Прямая трансляция матча "Динамо" – "Заря"
В 19 туре Премьер-лиги сыграют вторая и четвертая команды УПЛ
Сегодня в рамках 19 тура чемпионата Украины по футболу сыграют команды, которые претендуют на награды. "Динамо" борется за "золото" и Лигу чемпионов, "Заря" претендует на "бронзу" и Лигу Европы.
Букмекеры о матче "Динамо" – "Заря". Хозяева поля фавориты встречи. Котировки на победу "Динамо" составляет 1.40, тогда как на победу "Зари" можно сделать ставку с котировкой 8.10, а на ничью – 4.50.
Баланс встреч в чемпионате Украины:
- Всего - 43 матча: 30 побед "Динамо", 9 ничьих, 4 победы "Зари".
- Баланс мячей – 92:29 в пользу "Динамо".
- Самая большая победа "Динамо" - 6:1, 5:0.
- Самый результативный матч – 4:4.
- Матч первого круга – 1:1.
Киевляне уже провели два официальных матча в 2019 году, обыграв по сумме матчей греческий "Олимпиакос" в 1/16 финала Лиги Европы, а вот луганчане только вчера вернулись с тренировочного сбора в Турции.
Матч "Динамо" – "Заря" начнется в 18:30 по киевскому времени и будет в прямом эфире показан в интернете на клубном канале киевлян.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА "ДИНАМО" – "ЗАРЯ"
Отметим, что в 19:00 начнется еще один поединок с участием команд лидирующей группы. Смотреть игру "Шахтер" – "Александрия" можно на нашем сайте в виде текстового онлайна.
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