Прямая трансляция полуфинала Евро-2018 Украина – Португалия

Чемпионат Европы среди футболистов в возрасте до 19 лет

26 июля, в четверг, на чемпионата Европы-2018 по футболу среди игроков не старше 19 лет состоится полуфинальный матч, в котором встретятся сборные Украины и Португалии. Начало поединка в 15:00 по киевскому времени.

Сборная Украины в своей группе заняла первое место. Наши футболисты обыграли Францию – 2:1, Турцию – 1:0 и сыграли вничью с Англией – 1:1.

Сборная Португалии вышла в плей-офф со второй позиции, пропустив итальянцев. На групповом этапе Португалия обыграла Норвегию – 3:1, Финляндию – 3:0 и уступила Италии – 2:3.

Добавим, сборная Украины осталась без основного вратаря Андрея Лунина. Новоиспеченный игрок мадридского "Реала" остался в расположении клуба с позволения тренерского штаба национальной команды.

Ранее мы писали, что автор гола в первом матче сборной Украины на Евро-2018 Георгий Цитаишвили попал в скандал с празднованием мяча в стиле форварда сборной России Артема Дзюбы. Сам же он сказал, что ему оправдываться не за что: "Можете писать, что я плохой".