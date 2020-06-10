"Прыжок скорпиона": украинский футболист "исполнил Барселону" в матче чемпионата Венгрии

Украинский вингер "Фехервара" Иван Петряк отметился невероятно эффектной голевой передачей в гостевом матче чемпионата Венгрии против клуба "Гонвед" из Будапешта (1:1). Ранее мы писали, что бывший клуб Петряка "Заря" рискует прекратить существование.

На четвертой минуте матча с "Гонведом", при счете 0:0, украинский легионер "Фехервара" Петряк ворвался в штрафную соперника в район 11-метровой отметки, однако подача на Ивана с фланга оказалась не совсем удобной – что называется, в спину. Тем не менее Петряк отлично выкрутился из сложной ситуации, умудрившись в "прыжке скорпиона" сделать пяткой классную скидку на своего сербского партнера Николича, который мощным ударом левой направил мяч в ворота хозяев.

"Просто "Барселона" какая-то в исполнении Петряка", – не удержались от восторга комментаторы матча "Гонвед" – "Фехервар"

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Отметим, что этот результативный пас стал для 26-летнего Ивана Петряка уже десятым в нынешнем сезоне – великолепный показатель! При этом на счету украинца – еще и 6 забитых мячей.

Иван Петряк / Фото: Instagram

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Впрочем, в матче, отметившемся блестящим ассистом в исполнении Ивана Петряка, его клуб не смог удержать победу. "Гонвед" отыгрался – 1:1. Таким образом за пять туров до финиша чемпионата Венгрии идущий вторым в турнирной таблице "Фехервар" Петряка практически потерял шансы на чемпионство, которое уже почти в кармане у "Ференцвароша", возглавляемого другим украинцем – Сергеем Ребровым.

Турнирная таблица чемпионата Венгрии

Смотрите, как Иван Петряк забивал в чемпионате Украины

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