"ПСЖ" без Неймара впервые в сезоне проиграл, но повторил рекорд чемпионата Франции

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"Пари-Сен-Жермен" проиграл "Ренну" в матче второго тура чемпионата Франции. Парижане открыли счет в первом тайме – отличился Эдинсон Кавани, но еще до перерыва М'Байе Ньянг счет сравнял, а в самом начале второго тайма Ромен Дель Кастильо вывел хозяев поля вперед. Это же счет продержался до самого финального свистка. Напомним, что "ПСЖ" обыграл Ренн в матче за Суперкубок Франции.

Несмотря на поражение, "ПСЖ" установил рекорд чемпионата Франции. Футболисты парижского клуба забили в сороковом матче национального первенства подряд, повторив рекорд "Расинга" в сезоне-1964/66.

Обновить достижение "ПСЖ" сможет в ближайшей встрече 3-го тура, когда примет на своем поле "Тулузу". Игра состоится 25 августа.

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Отметим, что поединок против "Ренна" пропускал скандальная звезда "ПСЖ" Неймар. Футболист уже практически восстановился после травмы, но пока готов выходить на поле. Тем более, что он всеми силами пытается покинуть команду до закрытия трансферного окна. Ранее мы писали, что "Реал" взял кредит, чтобы перехватить у "Барселоны" Неймара. Испанский клуб вернется к переговорам с "ПСЖ" на этой неделе.

Несколько голов Неймара за "ПСЖ":

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