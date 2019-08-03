"ПСЖ" без Неймара завоевал первый трофей сезона

"Пари-Сен-Жермен" начал сезон с победы в матче за Суперкубок Франции, обыграв обладателя Кубка страны "Ренн" со счетом 2:1. У победителей отличались Килиан Мбаппе и Анхель Ди Мария, а у проигравших забил Адриен Юну. "ПСЖ" в рекордный девятый раз в истории и седьмой подряд выиграл Суперкубок Франции.
"ПСЖ" – "Ренн" – 2:1
Голы: Мбаппе (57), Ди Мария (73) – Юну (13)
"ПСЖ": Ареоля, Бернат, Маркиньос (Паредес, 78), Керер, Менье (Тиаго Силва, 80), Эррера (Ди Мария, 61), Верратти, Сарабия, Диалло, Мбаппе, Кавани.
"Ренн": Коубек, Морель, Желен, Да Сильва, Мауасса, Буриго (Гбоо, 68), Гренье, Камавинга, Те, Юну (Боэ, 46), Леа Силики (Дель Кастийо, 84).
Предупреждения: Менье (7), Бернат (23), Буриго (45), Леа Силики (72), Ди Мария (74), Сарабия (90), Мбаппе (90).
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Отметим, что главная звезда "ПСЖ" Неймар участия в матче не принимал. Ранее сообщалось, что Неймар отказывается играть за свою команду. Бразильский футболист желает покинуть свою команду этим летом и сообщил об этом руководству.
Также мы писали, что Неймар оказался в центре очередного скандала. Бразильский игрок продолжает войну в стане клуба. По завершении вечерней тренировки парижан Неймар не пожал руку спортивному директору парижского клуба Леонардо.
Смотрите видео, как Неймар забивает за "ПСЖ":
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