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"ПСЖ" без Неймара завоевал первый трофей сезона

Сегодня, 17:06

Парижане обновили собственный рекорд по количеству завоеванных Суперкубков Франции

В отсутствие Неймара по ногам доставалось Мбаппе

В отсутствие Неймара по ногам доставалось Мбаппе / Фото: AFP

"ПСЖ" без Неймара завоевал первый трофей сезона https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%A1%D0%96%20-%20%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%BD%20%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%20%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%A1%D0%96%20-%20%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%BD%20%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%20%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8 Футбол Парижане обновили собственный рекорд по количеству завоеванных Суперкубков Франции

"Пари-Сен-Жермен" начал сезон с победы в матче за Суперкубок Франции, обыграв обладателя Кубка страны "Ренн" со счетом 2:1. У победителей отличались Килиан Мбаппе и Анхель Ди Мария, а у проигравших забил Адриен Юну. "ПСЖ" в рекордный девятый раз в истории и седьмой подряд выиграл Суперкубок Франции.

"ПСЖ" – "Ренн" – 2:1
Голы: Мбаппе (57), Ди Мария (73) – Юну (13)

"ПСЖ": Ареоля, Бернат, Маркиньос (Паредес, 78), Керер, Менье (Тиаго Силва, 80), Эррера (Ди Мария, 61), Верратти, Сарабия, Диалло, Мбаппе, Кавани.

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"Ренн": Коубек, Морель, Желен, Да Сильва, Мауасса, Буриго (Гбоо, 68), Гренье, Камавинга, Те, Юну (Боэ, 46), Леа Силики (Дель Кастийо, 84).

Предупреждения: Менье (7), Бернат (23), Буриго (45), Леа Силики (72), Ди Мария (74), Сарабия (90), Мбаппе (90).

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Фото: REUTERS/Simon Dawson

Отметим, что главная звезда "ПСЖ" Неймар участия в матче не принимал. Ранее сообщалось, что Неймар отказывается играть за свою команду. Бразильский футболист желает покинуть свою команду этим летом и сообщил об этом руководству.

Также мы писали, что Неймар оказался в центре очередного скандала. Бразильский игрок продолжает войну в стане клуба. По завершении вечерней тренировки парижан Неймар не пожал руку спортивному директору парижского клуба Леонардо.

Смотрите видео, как Неймар забивает за "ПСЖ":

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футбол суперкубок псж Неймар Ренн

Источник: Сегодня|Спорт

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