"ПСЖ" готов озолотить Мбаппе, ради того чтобы он остался в клубе

Парижане готовы предложить форварду сумасшедшую зарплату

Мбаппе дорого обойдется "Реалу". Фото: AFP

"Пари-Сен-Жермен" готов предложить своему форварду Килиану Мбаппе новый контракт. Руководство парижан опасается, что 20-летний нападающий сборной Франции после своих слов о возможном участии в новом проекте может покинуть клуб. Ввиду этого "ПСЖ" намерен предложить футболисту новый контракт сроком до 2025 года.

Самый титулованный футболист мира сменил профессию.

Отмечается, что заработная плата футболиста вырастет в сумасшедшие 50 миллионов евро в год, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком планеты. Сам же Мбаппе мечтает о работе под руководством Зинедина Зидана. "Реал" пока не предпринимал попыток подписать игрока.

Напомним, что Мбаппе перешел в "ПСЖ" из "Монако" летом 2017 года на правах аренды. Через год парижане выкупили контракт форварда за 135 миллионов евро. В минувшем сезоне на клубном уровне 20-летний футболист принял участие в 43 матчах. На счету француза 39 забитых мячей и 17 результативных передач. Его нынешний контракт с "ПСЖ" истекает летом 2022 года.

Кстати, "Барселона" нашла лазейку, как заполучить Неймара из "ПСЖ". Очень интересный ход от руководства каталонского клуба.

Также добавим, что "Барселона" озвучила свое предложение по Неймару. Каталонцы сделали новое предложение по форварду "ПСЖ".

Смотрите гол Мбаппе в матче сборных Франции и Андоры:

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