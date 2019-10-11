"ПСЖ" хочет оставить Неймара

Форвард "Пари Сен-Жермен" Неймар может продлить контракт с клубом.Стороны уже контактировали на предмет обсуждения вопросов возможной пролонгации сотрудничества. Ранее мы писали, что Неймара ненавидят во Франции: в одном из поединков его забросали мусором.
Первые переговоры в парижском клубе оценивают как положительные. Чемпион Франции надеется продлить контракт с 27-летним нападающим до лета 2024 года.
В текущем сезоне бразильский форвард Неймар принял участие в пяти матчах. На его счету четыре забитых мяча. Действующий контракт бразильца с "Пари Сен-Жермен" рассчитан до лета 2022 года.
Напомним, ранее "Барселона" отказалась от Неймара и нацелилась на трансфер чемпиона мира. Вместо бразильца каталонский клуб хочет купить другого игрока "ПСЖ" – игрок сборной Франции Килиана Мбаппе.
Также мы рассказывали, что на модель, обвинявшую Неймара в изнасиловании, завели уголовное дело. Девушке инкриминируют мошенничество, клевету и вымогательство. Теперь уже она, а не футболист может сесть в тюрьму.
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