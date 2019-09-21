"ПСЖ" – "Лион" и другие матчи шестого тура чемпионата Франции: расписание и результаты

"Лион" превосходит парижан по трофеям 21-го века. Посмотрим, кто из них окажется круче на поле

Неймар против "Лиона" / Фото: Getty Images

В этот уикенд проходят матчи шестого тура чемпионата Франции. Но девять из них, по сути, являются лишь прелюдией к главному блюду – поединку "ПСЖ" – "Лион" в воскресенье вечером. На двоих у этих "китов" – 15 чемпионских титулов за всю историю: 8 – у "ПСЖ", 7 – у "Лиона". Но если брать лишь 21-й век, что уже "Лион" впереди по трофеям – 7:6.

Напомним, на неделе "ПСЖ" разгромил в Лиге чемпионов "Реал". Вдумайтесь только, 3:0 – и это без Неймара, Кавани и Мбаппе!

Не так успешно, в отличие от "ПСЖ", выступили в первом туре Лиги чемпионов их конкуренты по Лиге 1 - "Лион" дома не смог обыграть "Зенит". Ничья – 1:1.

Чемпионат Франции по футболу, 6 тур

Пятница, 20 сентября

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21:45 Страсбур - Нант - 2:1

Суббота, 21 сентября

18:30 Марсель - Монпелье

21:00 Реймс - Монако

21:00 Метц - Амьен

21:00 Бордо - Брест

21:00 Ним - Тулуза

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21:00 Ницца - Дижон

Воскресенье, 22 сентября

16:00 Ренн - Лилль

18:00 Анже - Сент-Этьен

22:00 Лион - ПСЖ ТВ: Футбол 1, oll.tv

Турнирная таблица чемпионата Франции

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ПСЖ 5 4 0 1 11-2 12 2 РЕНН 5 3 1 1 6-3 10 3 МАРСЕЛЬ 5 3 1 1 7-6 10 4 НАНТ 6 3 1 2 6-5 10 5 ЛИЛЛЬ 5 3 0 2 7-5 9 6 НИЦЦА 5 3 0 2 8-7 9 7 АНЖЕ 5 3 0 2 9-9 9 8 ЛИОН 5 2 2 1 12-4 8 9 БОРДО 5 2 2 1 7-5 8 10 ТУЛУЗА 5 2 2 1 6-7 8 11 РЕЙМС 5 2 1 2 4-2 7 12 МОНПЕЛЬЕ 5 2 1 2 4-4 7 13 СТРАСБУР 6 1 3 2 5-7 6 14 БРЕСТ 5 1 3 1 3-5 6 15 НИМ 5 1 2 2 6-7 5 16 СЕНТ-ЭТЬЕН 5 1 2 2 5-8 5 17 АМЬЕН 5 1 1 3 5-8 4 18 МЕЦ 5 1 1 3 4-8 4 19 МОНАКО 5 0 2 3 7-14 2 20 ДИЖОН 5 0 1 4 1-7 1

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