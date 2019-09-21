"ПСЖ" – "Лион" и другие матчи шестого тура чемпионата Франции: расписание и результаты

В этот уикенд проходят матчи шестого тура чемпионата Франции. Но девять из них, по сути, являются лишь прелюдией к главному блюду – поединку "ПСЖ" – "Лион" в воскресенье вечером. На двоих у этих "китов" – 15 чемпионских титулов за всю историю: 8 – у "ПСЖ", 7 – у "Лиона". Но если брать лишь 21-й век, что уже "Лион" впереди по трофеям – 7:6.
Напомним, на неделе "ПСЖ" разгромил в Лиге чемпионов "Реал". Вдумайтесь только, 3:0 – и это без Неймара, Кавани и Мбаппе!
Не так успешно, в отличие от "ПСЖ", выступили в первом туре Лиги чемпионов их конкуренты по Лиге 1 - "Лион" дома не смог обыграть "Зенит". Ничья – 1:1.
Чемпионат Франции по футболу, 6 тур
Пятница, 20 сентября
21:45 Страсбур - Нант - 2:1
Суббота, 21 сентября
18:30 Марсель - Монпелье
21:00 Реймс - Монако
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21:00 Метц - Амьен
21:00 Бордо - Брест
21:00 Ним - Тулуза
21:00 Ницца - Дижон
Воскресенье, 22 сентября
16:00 Ренн - Лилль
18:00 Анже - Сент-Этьен
22:00 Лион - ПСЖ ТВ: Футбол 1, oll.tv
Турнирная таблица чемпионата Франции
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ПСЖ
|5
|4
|0
|1
|11-2
|12
|2
|РЕНН
|5
|3
|1
|1
|6-3
|10
|3
|МАРСЕЛЬ
|5
|3
|1
|1
|7-6
|10
|4
|НАНТ
|6
|3
|1
|2
|6-5
|10
|5
|ЛИЛЛЬ
|5
|3
|0
|2
|7-5
|9
|6
|НИЦЦА
|5
|3
|0
|2
|8-7
|9
|7
|АНЖЕ
|5
|3
|0
|2
|9-9
|9
|8
|ЛИОН
|5
|2
|2
|1
|12-4
|8
|9
|БОРДО
|5
|2
|2
|1
|7-5
|8
|10
|ТУЛУЗА
|5
|2
|2
|1
|6-7
|8
|11
|РЕЙМС
|5
|2
|1
|2
|4-2
|7
|12
|МОНПЕЛЬЕ
|5
|2
|1
|2
|4-4
|7
|13
|СТРАСБУР
|6
|1
|3
|2
|5-7
|6
|14
|БРЕСТ
|5
|1
|3
|1
|3-5
|6
|15
|НИМ
|5
|1
|2
|2
|6-7
|5
|16
|СЕНТ-ЭТЬЕН
|5
|1
|2
|2
|5-8
|5
|17
|АМЬЕН
|5
|1
|1
|3
|5-8
|4
|18
|МЕЦ
|5
|1
|1
|3
|4-8
|4
|19
|МОНАКО
|5
|0
|2
|3
|7-14
|2
|20
|ДИЖОН
|5
|0
|1
|4
|1-7
|1
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