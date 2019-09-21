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"ПСЖ" – "Лион" и другие матчи шестого тура чемпионата Франции: расписание и результаты

21 сентября, 01:11

"Лион" превосходит парижан по трофеям 21-го века. Посмотрим, кто из них окажется круче на поле

Неймар против "Лиона"

Неймар против "Лиона" / Фото: Getty Images

В этот уикенд проходят матчи шестого тура чемпионата Франции. Но девять из них, по сути, являются лишь прелюдией к главному блюду – поединку "ПСЖ" – "Лион" в воскресенье вечером. На двоих у этих "китов" – 15 чемпионских титулов за всю историю: 8 – у "ПСЖ", 7 – у "Лиона". Но если брать лишь 21-й век, что уже "Лион" впереди по трофеям – 7:6.

Напомним, на неделе "ПСЖ" разгромил в Лиге чемпионов "Реал". Вдумайтесь только, 3:0 – и это без Неймара, Кавани и Мбаппе!

Не так успешно, в отличие от "ПСЖ", выступили в первом туре Лиги чемпионов их конкуренты по Лиге 1 - "Лион" дома не смог обыграть "Зенит". Ничья – 1:1. 

Чемпионат Франции по футболу, 6 тур

Пятница, 20 сентября

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21:45 Страсбур - Нант - 2:1

Суббота, 21 сентября

18:30 Марсель - Монпелье

21:00 Реймс - Монако

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21:00 Метц - Амьен

21:00 Бордо - Брест

21:00 Ним - Тулуза

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21:00 Ницца - Дижон

Воскресенье, 22 сентября

16:00 Ренн - Лилль

18:00 Анже - Сент-Этьен

22:00 Лион - ПСЖ ТВ: Футбол 1, oll.tv

Турнирная таблица чемпионата Франции

М КлубИВНПМячиОчки
1 ПСЖ540111-212
2 РЕНН53116-310
3 МАРСЕЛЬ53117-610
4 НАНТ63126-510
5 ЛИЛЛЬ53027-59
6 НИЦЦА53028-79
7 АНЖЕ53029-99
8 ЛИОН522112-48
9 БОРДО52217-58
10 ТУЛУЗА52216-78
11 РЕЙМС52124-27
12 МОНПЕЛЬЕ52124-47
13 СТРАСБУР61325-76
14 БРЕСТ51313-56
15 НИМ51226-75
16 СЕНТ-ЭТЬЕН51225-85
17 АМЬЕН51135-84
18 МЕЦ51134-84
19 МОНАКО50237-142
20 ДИЖОН50141-71

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чемпионат Франции псж Лион

Источник: Сегодня|Спорт

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