"ПСЖ" может продать Неймара, чтобы избежать наказания от УЕФА

Испанское издание Sport сообщает, что в УЕФА продолжают расследование с участием французского "ПСЖ". Все дело в странных спонсорских предложениях предоставленных парижанам.

Решение апелляционной комиссии УЕФА должно стать известным уже в конце августа, но в "ПСЖ" уверены, что у них все в порядке, сообщает источник.

Однако, в случае "плохого" исхода для парижан, руководство клуба готово расстаться с нападающим Неймаром, в котором заинтересован мадридский "Реал". Президент "королевского клуба" Флорентино Перес готов заплатить за игрока 300 млн евро.

Напомним, что Неймар – самый дорогой футболист в истории. Звезда сборной Бразилии в прошлом году подписал пятилетний контракт с "ПСЖ", перед этим выкупив его у "Барселоны" за 222 миллиона евро.

Кроме того, "ПСЖ" купил у "Монако" Килиана Мбаппе за 160 млн евро. Еще 20 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

Ранее мы писали, что Неймар не сумел обыграть подростка и со злости впечатал того в стенку. Бразилец приинял участие в собственном турнире и опозорился на глазах у публики