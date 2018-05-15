"ПСЖ" назвал имя нового главного тренера

Немецкий специалист с нетерпением ждет первый матч на "Парк де Пренс"

Французский "ПСЖ" определился с новым тренером, который будет работать с командой со следующего сезона. Приемником испанца Унаи Эмери стал немецкий специалист Томас Тухель. 44-летний экс-тренер дортмундской "Боруссии" подписал двухлетний контракт с парижанами, сообщает пресс-служба клуба. Напомним, Эмери покинет пост тренера "ПСЖ" по окончании сезона.

"Я присоединяюсь к замечательному клубу с мировым именем "Пари Сен-Жермен" с чувством большой радости, гордости и амбициями.

Я жду с нетерпением встречи с игроками, которые являются одними из лучших в мире. Я и мой тренерский штаб сделаем все, чтобы вместе с командой дойти до самого высокого международного уровня.

У "ПСЖ" огромный потенциал, и это мой самый большой вызов, который когда-либо был. Очень жду первого матча на "Парк де Пренс", легендарном европейском футбольном стадионе с фантастической атмосферой", – цитирует Тухеля пресс-служба "ПСЖ".

Напомним, что Тухель сезон находился без работы после того, как покинул "Боруссию". Со "шмелями" специалист сумел выиграть Кубок Германии в сезоне 2016/17.

Эмери возглавил французский клуб в 2016 году. Под его руководством команда досрочно стала чемпионом Франции нынешнего сезона. Выигрывала Кубок Франции и Кубок французской лиги, а также дважды завоевала Суперкубок страны.