Сделать стартовой
26,34
29,34
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"ПСЖ" не будет менять тренера: контракт с Тухелем продлен до 2021 года

25 мая, 15:23

Немецкий тренер в дебютном сезоне выиграл чемпионат и Суперкубок Франции

Томас Тухель. Фото: ФК "ПСЖ"
Томас Тухель. Фото: ФК "ПСЖ".

Французский "ПСЖ" на официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды Томасом Тухелем. Немецкий специалист будет руководить командой до 30 июня 2021 года.

Тухель возглавил "ПСЖ" год назад и в дебютном сезоне завоевал золотые медали чемпионата Франции и Суперкубок сраны, но проиграл финал национального Кубка, а в Лиге чемпионов вылетел на стадии 1/8 финала.

Напомним, что накануне "ПСЖ" установил уникальный рекорд чемпионата Франции. Парижане забили за сезон более 100 голов в Лиге 1, при этом отличались в каждом поединке сезона.

Напомним, что руководство "ПСЖ" отправило самого дорогого футболиста мира в отпуск раньше остальных. Неймар не может сыграть в матче последнего тура чемпионата Франции из-за дисквалификации, так что боссы "ПСЖ" отпустили его на родину.

Отметим, что Неймар занимает третье место в рейтинге ТОП-20 самых популярных спортсменов в Instagram. Бразильского нападающего опережают только Криштиану Роналду и Лео Месси. Интересно, что из всех спортсменов мира лишь эта тройка смогла набрать более 100 миллионов подписчиков в Instagram.

Лучшие голы 30 тура чемпионата Украины:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег чемпионат Франции, псж, Томас Тухель

Вы сейчас просматриваете новость " "ПСЖ" не будет менять тренера: контракт с Тухелем продлен до 2021 года". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Даже Неймар не понадобился: "ПСЖ" установил уникальный рекорд чемпионата Франции

Сегодня, 10:58

Парижане забили за сезон более 100 голов в Лиге 1

Мбаппе остался не у дел: Месси в рекордный раз выиграл "Золотую бутсу"

Сегодня, 09:57

Аргентинский нападающий первый, кто выиграл приз трижды подряд

Руководство "ПСЖ" отправило самого дорогого футболиста мира в отпуск раньше остальных

Вчера, 10:36

Неймар не может сыграть в матче последнего тура чемпионата Франции из-за дисквалификации, так что боссы "ПСЖ" отпустили его на родину

"Хочет срубить побольше денег": Сала жаловался на президента "Нанта" перед авиакатастрофой

23 мая, 12:59

Аргентинский футболист не хотел переходить в "Кардифф" и винил в трансфере владельца "Нанта"

"МанСити", "Барса", "Юве", "ПСЖ" и "Бавария": во всех топ-лигах "выжили" прежние чемпионы

20 мая, 13:10

Обзор уикенда в ведущих футбольных первенствах Европы

Ломаченко побывал на матче "Монако" и увидел главное отличие футболистов от боксеров

19 мая, 18:21

В сети появилось видео посещения знаменитым украинским бойцом матча футбольного чемпионата Франции

Бегающая красотка, которой любуются даже звездные коллеги

Коломойский после возвращения в Украину встречался с Тимошенко

«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад

Быстро и полезно: незабываемо вкусные оладьи

Продукт, который резко увеличивает риск рака

В Одессе зафиксировали 100-метровый смерч

Бронеавтомобиль «Барс-8» успешно испытали в Украине (видео)

Суд не сможет остановить выборы после указа о роспуске Рады

«Раздавлю Ломаченко как таракана». Теофимо перешел черту

Прокуратура хочет увеличить срок Кокорину и Мамаеву

Девушка вышла замуж за инвалида: на свадьбе ждал ее сюрприз

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: расписание, результаты, таблицы

Вчера, 23:28

Наша "молодежка" четвертый раз поехала на мундиаль, до этого украинские футболисты всегда выходили в плей-офф

Где смотреть стартовый матч Украины на молодежном чемпионате мира

Вчера, 21:25

Трансляция поединка против американцев будет доступна в прямом эфире

"Динамо" может возглавить четвертьфиналист последнего чемпионата Европы

23 мая, 14:42

Последним местом работы 61-летнего наставника был польский "Лех"

Два гола и два удаления: "Шахтер" и "Динамо" сыграли последнее дерби в сезоне

22 мая, 21:34

После поединка "Шахтер" устроил чемпионский концерт для болельщиков

Битва Россия – США и матч финнов со шведами: где смотреть матчи 1/4 финала хоккейного ЧМ

22 мая, 17:02

Все четвертьфинальные поединки чемпионата мира по хоккею пройдут в четверг, 23 мая

10 самых красивых взрослых сыновей российских звезд

Савченко «скрутили» в центре Киева: «Пришла в советской форме»

Кейт показала королеве свой сад и едва не нарушила этикет
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь