"ПСЖ" не будет менять тренера: контракт с Тухелем продлен до 2021 года
Немецкий тренер в дебютном сезоне выиграл чемпионат и Суперкубок Франции
Французский "ПСЖ" на официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды Томасом Тухелем. Немецкий специалист будет руководить командой до 30 июня 2021 года.
Тухель возглавил "ПСЖ" год назад и в дебютном сезоне завоевал золотые медали чемпионата Франции и Суперкубок сраны, но проиграл финал национального Кубка, а в Лиге чемпионов вылетел на стадии 1/8 финала.
Напомним, что накануне "ПСЖ" установил уникальный рекорд чемпионата Франции. Парижане забили за сезон более 100 голов в Лиге 1, при этом отличались в каждом поединке сезона.
Напомним, что руководство "ПСЖ" отправило самого дорогого футболиста мира в отпуск раньше остальных. Неймар не может сыграть в матче последнего тура чемпионата Франции из-за дисквалификации, так что боссы "ПСЖ" отпустили его на родину.
Отметим, что Неймар занимает третье место в рейтинге ТОП-20 самых популярных спортсменов в Instagram. Бразильского нападающего опережают только Криштиану Роналду и Лео Месси. Интересно, что из всех спортсменов мира лишь эта тройка смогла набрать более 100 миллионов подписчиков в Instagram.
Лучшие голы 30 тура чемпионата Украины:
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