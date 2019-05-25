"ПСЖ" не будет менять тренера: контракт с Тухелем продлен до 2021 года

Немецкий тренер в дебютном сезоне выиграл чемпионат и Суперкубок Франции

Томас Тухель. Фото: ФК "ПСЖ".

Французский "ПСЖ" на официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды Томасом Тухелем. Немецкий специалист будет руководить командой до 30 июня 2021 года.

Тухель возглавил "ПСЖ" год назад и в дебютном сезоне завоевал золотые медали чемпионата Франции и Суперкубок сраны, но проиграл финал национального Кубка, а в Лиге чемпионов вылетел на стадии 1/8 финала.

Напомним, что накануне "ПСЖ" установил уникальный рекорд чемпионата Франции. Парижане забили за сезон более 100 голов в Лиге 1, при этом отличались в каждом поединке сезона.

Напомним, что руководство "ПСЖ" отправило самого дорогого футболиста мира в отпуск раньше остальных. Неймар не может сыграть в матче последнего тура чемпионата Франции из-за дисквалификации, так что боссы "ПСЖ" отпустили его на родину.

Отметим, что Неймар занимает третье место в рейтинге ТОП-20 самых популярных спортсменов в Instagram. Бразильского нападающего опережают только Криштиану Роналду и Лео Месси. Интересно, что из всех спортсменов мира лишь эта тройка смогла набрать более 100 миллионов подписчиков в Instagram.

Лучшие голы 30 тура чемпионата Украины:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "ПСЖ" не будет менять тренера: контракт с Тухелем продлен до 2021 года". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"