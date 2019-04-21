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"ПСЖ" не выходя на поле стал чемпионом Франции

Сегодня, 20:03

Парижский клуб восьмой раз в своей истории выиграл национальное первенство

Чемпионы из Парижа
Чемпионы из Парижа. Фото: AFP

Столичный "Пари Сен-Жермен" стал победителем чемпионата Франции восьмой раз в своей истории. Парижский клуб стал недосягаемым по очкам после того, как идущий вторым "Лилль" в воскресенье сыграл вничью с "Тулузой" (0:0). За пять туров до конца чемпионата отрыв "ПСЖ" от "Лилля" составляет 16 очков.

Это шестой чемпионский титул "ПСЖ" за последние семь сезонов – лишь "Монако" в 2017-м прервал гегемонию парижан.

"Пари Сен-Жермен" отпразднует чемпионство сегодня вечером на своем стадионе после матча с "Монако", который начнется в 20:00 по киевскому времени.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

М КлубИВНПМячиОчки
1 ПСЖ32263392-2681
2 ЛИЛЛЬ33198654-2865
3 ЛИОН33178855-4159
4 МАРСЕЛЬ331661152-4454
5 СЕНТ-ЭТЬЕН32158948-3753
6 МОНПЕЛЬЕ331312847-3751
7 РЕЙМС321115632-3248
8 НИЦЦА331391123-3048
9 НИМ331371349-4846
10 СТРАСБУР331014955-4344
11 РЕНН3311101245-4643
12 АНЖЕ339141040-4041
13 НАНТ331171541-4440
14 БОРДО339111331-3638
15 ТУЛУЗА338121330-4636
16 МОНАКО327111431-4632
17 АМЬЕН33881728-4832
18 ДИЖОН33771927-5028
19 КАН335111725-4726
20 ГЕНГАМ33591924-6024

Напомним, туринский "Ювентус" переиграл "Фиорентину" со счетом 2:1 в домашнем матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу и досрочно стал победителем серии А.

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