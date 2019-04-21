"ПСЖ" не выходя на поле стал чемпионом Франции

Парижский клуб восьмой раз в своей истории выиграл национальное первенство

Чемпионы из Парижа. Фото: AFP

Столичный "Пари Сен-Жермен" стал победителем чемпионата Франции восьмой раз в своей истории. Парижский клуб стал недосягаемым по очкам после того, как идущий вторым "Лилль" в воскресенье сыграл вничью с "Тулузой" (0:0). За пять туров до конца чемпионата отрыв "ПСЖ" от "Лилля" составляет 16 очков.

Это шестой чемпионский титул "ПСЖ" за последние семь сезонов – лишь "Монако" в 2017-м прервал гегемонию парижан.

"Пари Сен-Жермен" отпразднует чемпионство сегодня вечером на своем стадионе после матча с "Монако", который начнется в 20:00 по киевскому времени.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА