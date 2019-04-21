"ПСЖ" не выходя на поле стал чемпионом Франции
Парижский клуб восьмой раз в своей истории выиграл национальное первенство
Столичный "Пари Сен-Жермен" стал победителем чемпионата Франции восьмой раз в своей истории. Парижский клуб стал недосягаемым по очкам после того, как идущий вторым "Лилль" в воскресенье сыграл вничью с "Тулузой" (0:0). За пять туров до конца чемпионата отрыв "ПСЖ" от "Лилля" составляет 16 очков.
Это шестой чемпионский титул "ПСЖ" за последние семь сезонов – лишь "Монако" в 2017-м прервал гегемонию парижан.
"Пари Сен-Жермен" отпразднует чемпионство сегодня вечером на своем стадионе после матча с "Монако", который начнется в 20:00 по киевскому времени.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Напомним, туринский "Ювентус" переиграл "Фиорентину" со счетом 2:1 в домашнем матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу и досрочно стал победителем серии А.
..
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " "ПСЖ" не выходя на поле стал чемпионом Франции". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"