"ПСЖ" одержит победу, но не сможет пройти "Реал": букмекеры о матче Лиги чемпионов

Сегодня в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов сойдутся два клуба, суммарная стоимость футболистов которых – более 1,6 миллиарда евро! "ПСЖ" принимает "Реал" после того, как три недели назад проиграл в Мадриде со счетом 1:3.

Матч начнется в 21:45 по киевскому времени. Смотреть онлайн "ПСЖ" – "Реал" можно на ТВ и в интернете – список трансляций.

Что думают об ответной игре букмекеры? Эксперты контор считают хозяев фаворитами матча. Так, коэффициент на победу "ПСЖ" составляет 1.80, тогда как на победу "Реала" 4.00, а на ничью – 4.30. Т.е. вероятность победы "ПСЖ" в поединке в Париже составляет 54%, вероятность победы гостей 24%, ничьей – 22%.

Несмотря на крупное поражение, букмекеры неплохо оценивают шансы "ПСЖ" пройти в четвертьфинал. Для этого французскому клубу нужно победить 2:0 либо более крупно, а при счете 3:1 будет дополнительное время. Коэффициент на проход "ПСЖ" составляет 3.55, на проход "Реала" – 1.30. Таким образом, вероятность того, что "ПСЖ" сможет пробиться в следующий раунд Лиги чемпионов – 27%, против 73% на "Реал".

Также букмекеры прогнозируют большое количество забитых голов: коэффициент на "больше 3,5 голов" равен 1.80, на "меньше 3,5 голов" – 2.07.

Также во вторник состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" – Порту": список трансляций.