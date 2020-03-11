"ПСЖ" победит, но проклятье не снимет: прогноз букмекеров на матч против "Боруссии" в Лиге чемпионов

Сегодня, 11 марта, настал момент истины для "Пари Сен-Жермен", который после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов уступает "Боруссии" Дортмунд со счетом 1:2. Чемпион Франции вылетал на этой стадии три последние сезона кряду. Начало поединка в 22:00. Мультимедийная онлайн-трансляция "ПСЖ" – "Боруссия" уже идет на нашем сайте.

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Фаворитом на "Парк-де-Пренс", несмотря на отсутствие поддержки зрителей, у аналитиков является "ПСЖ". На победу французского гранда коэффициент 1,75, на повторный выигрыш "Боруссии" – 4,00, на ничью, которая устроит немцев – 4,33. Но при этом вероятнее всего, что парижане не смогу снять проклятье 1/8 финала Лиги чемпионов последних лет и в следующий раунд прорвется команда из Дортмунда – на ее выход коэффициент 1,80, на проход хозяев – 2,00.

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Самый ходовой счет на сегодня у букмекеров – ничья 1:1 – делают ставки с коэффициентом 8,00. Далее – победа "ПСЖ" со счетом 2:1 – 8,50. Если же выиграют гости из Германи, то, вероятнее всего, с итогом 2:1 – 13,00. Высока вероятность забить за французов у Мбаппе или Неймара – 1,80. У "Боруссии" забить третий гол за два поединка 1/8 финала может Эрлинг Холанн – 2,05.

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Смотрите обзор первого матча 1/8 финала "Боруссия" – "ПСЖ" – 2:1

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