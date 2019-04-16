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"ПСЖ" поддержит пожарных и поможет в сборе денег на восстановление собора Нотр-Дам

Сегодня, 18:32

"ПСЖ" будет участвовать в сборе средств на восстановление собора Нотр-Дам

Нотр-Дам-де-Пари серьезно пострадал в пожаре 15 апреля
Нотр-Дам-де-Пари серьезно пострадал в пожаре 15 апреля. Фото: AFP

"ПСЖ" примет участие в сборе средств на восстановление собора Парижской Богоматери, сообщается на сайте французского футбольного клуба. "ПСЖ" намерен координировать работу самого клуба, его партнеров и болельщиков на всех уровнях для стимулирования и участия в сборе средств на восстановление собора. Также "ПСЖ" выразил восхищение работой парижских пожарных в борьбе с огнем в Нотр-Дам и сообщил, что окажет им поддержку.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, крыша сгорела, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дам и главные произведения искусства, а также хранившиеся в соборе реликвии, уцелели.

По данным французских СМИ, ЧП может быть связано с реставрационными работами. Прокуратура открыла расследование в связи с неумышленным причинением ущерба при возгорании. Как заявил прокурор республики, пожар в соборе не был преднамеренным, приоритетная версия – случайный характер возгорания. Свою помощь в восстановлении собора и сборе средств на его реставрацию предложили международные организации и крупные компании.

Напомним, что вчера легендарный футболист Гари Линекер коротко прокомментировал падение шпиля Нотр-Дам-де-Пари. Он написал два слова: "О, нет!".

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Тег Париж, псж, Собор Парижской Богоматери

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Источники:

Сегодня|Спорт , PSG

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