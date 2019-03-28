"ПСЖ" поднимет зарплату 20-летней звезде до уровня Месси
Парижский клуб намерен сохранить Килиана Мбаппе
Французский "ПСЖ" намерен увеличить зарплату форварду Киллиану Мбаппе, чтобы тот остался в команде и не переходил в мадридский "Реал". Парижане готовы предложить Мбаппе контракт с суммой более 40 миллионов евро в год. На данный момент столько получает форвард "Барселоны" Лионель Месси.
Ранее сообщалось о желании "Реала" подписать Мбаппе в 2020 году. "Реал" собирается купить Килиана Мбаппе за 280 миллионов евро.
В текущем сезоне Мбаппе во всех турнирах провел 35 матчей, забил 31 гол, 15 раз ассистировал партнерам. "ПСЖ" заплатил за него "Монако" 135 миллионов евро, а также 45 миллионов евро за аренду на один год.
Недавно Мбаппе побил рекорд Бензема и почти сравнялся с Трезеге по достижению в сборной Франции. Форвард "ПСЖ" стал героем встречи против Исландии в отборе на Евро-2020.
Кстати, ранее случился забавный случай. Во Франции родителям запретили назвать ребенка в честь футболистов. Пара хотела назвать мальчика Гризманн Мбаппе в честь футболистов, забивших голы в финальном матче чемпионата мира.
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