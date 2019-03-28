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"ПСЖ" поднимет зарплату 20-летней звезде до уровня Месси

Сегодня, 12:06

Парижский клуб намерен сохранить Килиана Мбаппе

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе. Фото: AFP
"ПСЖ" поднимет зарплату 20-летней звезде до уровня Месси //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/c9c/325/5c9c9c32555a3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/c9c/325/5c9c9c32555a3.jpg Футбол Парижский клуб намерен сохранить Килиана Мбаппе

Французский "ПСЖ" намерен увеличить зарплату форварду Киллиану Мбаппе, чтобы тот остался в команде и не переходил в мадридский "Реал". Парижане готовы предложить Мбаппе контракт с суммой более 40 миллионов евро в год. На данный момент столько получает форвард "Барселоны" Лионель Месси.

Ранее сообщалось о желании "Реала" подписать Мбаппе в 2020 году. "Реал" собирается купить Килиана Мбаппе за 280 миллионов евро.

В текущем сезоне Мбаппе во всех турнирах провел 35 матчей, забил 31 гол, 15 раз ассистировал партнерам. "ПСЖ" заплатил за него "Монако" 135 миллионов евро, а также 45 миллионов евро за аренду на один год.

Недавно Мбаппе побил рекорд Бензема и почти сравнялся с Трезеге по достижению в сборной Франции. Форвард "ПСЖ" стал героем встречи против Исландии в отборе на Евро-2020.

Кстати, ранее случился забавный случай. Во Франции родителям запретили назвать ребенка в честь футболистов. Пара хотела назвать мальчика Гризманн Мбаппе в честь футболистов, забивших голы в финальном матче чемпионата мира.

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Тег чемпионат Франции, псж, Килиан Мбаппе

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