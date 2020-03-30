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"ПСЖ" потеряет огромные деньги, если сезон закончится в июне

30 марта, 13:55

Максим Перепелица

Французский клуб лишится денег от продаж ТВ-прав и билетов

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" потеряет 215 миллионов евро, если сезон завершится в конце июня. "ПСЖ" лишится денег от продаж ТВ-прав и билетов. Бюджет клуба на текущий сезон составляет 638 миллионов евро. Ранее мы сообщали, что Неймар покинул "ПСЖ" из-за коронавируса и отправился домой в Бразилию.

Французское первенство 13 марта было приостановлено на неопределенный срок из-за коронавируса. ПСЖ занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав в 27 матчах 68 очков. До окончания сезона парижскому клубу нужно провести 11 игр, пять из которых – на домашней арене.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 634 тысяч случаев заражения, почти 30 тысяч человек скончались.

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Чемпион Франции еще не решил, когда тренировки возобновятся в полном объеме. Но "чемпионат должен закончиться любой ценой. Хоть в августе".

Смотрите, как "Пари Сен-Жермен" выбил в 1/8 финала Лиги чемпионов "Боруссию" Дортмунд

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чемпионат Франции псж коронавирус

Источник: L'Equipe

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