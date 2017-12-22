"ПСЖ" предлагает за игрока сборной Сербии 170 миллионов евро

Игрок "Лацио" может стать третьим в списке самых дорогих футболистов в истории

"ПСЖ" готов потратить серьезную сумму для заключения контракта с полузащитником "Лацио" Сергеем Милинкович-Савичем. Как сообщает Corriere dello Sport, французский клуб готов заплатить за 22-летнего футболиста 170 миллионов евро.

Отмечается, что парижане рассматривают сербского игрока в качестве замены 35-летнему Тьяго Мотте. В услугах серба также заинтересованы "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Барселона", "Монако" и "Ювентус".

Если "ПСЖ" купит Милинкович-Савича, то он будет третьим в списке самых дорогих трансферов в истории футбола после Неймара и Килиана Мбаппе.

Ранее сообщалось, что летом "Лацио" отказался продавать полузащитника за 70 миллионов евро. Контракт серба действует до лета 2022 года.

Напомним, что прошлым летом "ПСЖ" купил у "Барселоны" Неймара за 222 миллиона евро. Бразилец стал самым дорогим футболистом в истории.

Позже "ПСЖ" арендовал у "Монако" Килиана Мбаппе с обязательным правом выкупа за 180 миллионов евро.

В недавнем матче Мбаппе разогнался до рекорда Усейна Болта на 93-й минуте матча против "Лилля".