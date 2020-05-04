"ПСЖ" предложил Неймару космический бонус за верность: стала известна причина отказа

Парижане пообещали бразильцу бонусный чек с восемью нулями, но тот отверг его, желая вернуться в "Барселону"

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар отказался от новой крупной суммы ради возвращения в "Барселону". Как сообщает Mundo Deportivo, владельцы французского клуба попытались продлить контракт с бразильцем и предложили ему 100 млн евро в качестве бонуса за верность, однако тот отклонил их предложение. Ранее мы писали, что ради камбека в "Барселону" Неймар пожертвует миллионами от рекламного соглашения с Национальным банком Катара.

Более того, по информации издания, 28-летний бразильский футболист готов пойти на снижение зарплаты в два раза, чтобы вновь выступать за "Барселону". По данным французского издания L'Equipe, сейчас Неймар получает в "ПСЖ" 3 060 000 евро в месяц "грязными".

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Напомним, Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" летом 2017 года. Сумма трансфера составила рекордные 222 млн евро, которые были прописаны в его соглашении в качестве отступных. Впоследствии не раз сообщалось, что форвард хочет вернуться в каталонский клуб. В услугах игрока также были заинтересованы "Реал" и "Ювентус".

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