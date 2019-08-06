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"ПСЖ" предложил трем командам арендовать Неймара

Сегодня, 15:37

Парижане готовы отдать бразильца "Реалу", "Ювентусу" или "МЮ"

Неймар покинет Париж летом

Неймар покинет Париж летом / Фото: AFP

"ПСЖ" предложил трем командам арендовать Неймара https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/974/816/5d4974816f930.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/974/816/5d4974816f930.jpg Футбол Парижане готовы отдать бразильца "Реалу", "Ювентусу" или "МЮ"

"Пари Сен-Жермен" хочет расстаться с нападающим Неймаром до закрытия летнего трансферного окна. По информации Sport.es, руководство парижан предложило трем европейским клубам арендовать 27-летнего бразильского футболиста. В список этих команд вошли "Реал", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".

Ранее сообщалось, что главным претендентом на Неймара является его бывший клуб "Барселона", однако между "ПСЖ" и сине-гранатовыми сложились натянутые отношения, в связи с чем парижане предпочли бы отпустить форварда в другую команду.

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Напомним, Неймар перешел в "Пари Сен-Жермен" летом 2017 года из "Барселоны" за 222 млн евро, став самым дорогим футболистом в истории. В сезоне-2018/19 бразилец принял участие в 28 матчах за "ПСЖ", забил 23 гола и отдал 13 результативных передач.

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Ранее мы писали, что самого дорогого футболиста Неймара вытолкали с победной фотосессии одноклубники. Бразилец не принимал участие в матче за Суперкубок Франции, но получил медаль и хотел присутствовать на совместном фото.

Смотрите видео красивого гола Неймара прямым ударом со штрафного:

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