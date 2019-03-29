"ПСЖ" продлил контракт с главным тренером, несмотря на ранний вылет из Лиги чемпионов
Немецкий тренер пока завоевал с клубом только Суперкубок Франции
Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель подписал новый контракт с парижским клубом. Как сообщает Get French Football News, соглашение рассчитано до 2021 года. Отмечается, что зарплата 45-летнего немецкого специалиста будет увеличена. Напомним, что Тухель возглавил "ПСЖ" в мае 2018 года. Под его руководством клуб стал обладателем Суперкубка Франции. В текущем сезоне команда, набрав 77 очков после 28 туров, лидирует в турнирной таблице лиги 1.
Ранее мы писали, что "ПСЖ" поднимет зарплату 20-летней звезде до уровня Месси. Парижский клуб намерен сохранить своего таланта Килиана Мбаппе, а которого претендует "Реал".
Также сообщалось, что "ПСЖ" приостановил переговоры с "Буффоном", он может завершить карьеру. Во французском клубе пока не решили, как поступать с 41-летним итальянским голкипером.
Напомним, что на главную звезду французского клуба Неймара завели дело за критику судей после вылета "ПСЖ" из Лиги чемпионов. Бразильский нападающий выругался на судей в соцсетях, а также пытался прорваться в судейскую комнату после матча с "МЮ"
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